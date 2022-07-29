Зеленский: Первый корабль загружается с начала войны. Мы готовы к экспорту украинского зерна. Ждем сигналов от наших партнеров

"Мы готовы к экспорту украинского зерна. Ждем сигналов от наших партнеров о начале транспортировки", – написал Зеленский.
Он подчеркнул, что для Украины важно оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности.
"Пока кто-то, блокируя Черное море, забирает жизни в других государствах, мы даем им возможность выжить", – добавил президент.
Зеленский в ходе рабочей поездки в Одесскую область ознакомился с загрузкой украинского зерна на судно-зерновоз Polarnet для дальнейшего экспорта.
"Первый корабль загружается с начала войны. Это турецкое судно. Это свидетельствует о том, что порт заработал", – цитирует президента его пресс-служба.
По словам Зеленского, экспорт зерна начнется с отправки нескольких кораблей, которые были загружены, но не смогли отправиться в рейс из-за начала войны. Он отметил, что экспорт может начаться в ближайшие дни.
"Наша сторона полностью готова. Все сигналы мы передали партнерам – ООН и Турции, и наши военные гарантируют ситуацию с безопасностью. Министр инфраструктуры находится на прямой связи с турецкой стороной и ООН, ждем от них сигнала, когда можно начинать", – пояснил президент.
За погрузкой зерна вместе с президентом наблюдали послы стран G7, заместитель главы представительства ЕС Реми Дюфло, координатор системы ООН Оснат Лубрани. Зеленский обсудил с ними вопросы экспорта зерна и международной поддержки Украины.
Контекст:
Зеленский сообщил 23 мая, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала соответствующий документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе. Тем не менее 23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". После этого страхование кораблей с украинским зерном подорожало в 200 раз.
27 июля Военно-морские силы ВСУ проинформировали о возобновлении работы в портах Одесса, Черноморск и Пивденный.
Глава Мининфраструктуры Александр Кубраков заявил 25 июля, что Украина планирует начать судоходство из морских портов страны в ближайшие дни. Украина планирует ежемесячно экспортировать Черным морем до 5 млн тонн зерна из трех морских портов. Если Россия продолжит обстрелы портовой инфраструктуры, Украина перейдет к плану Б, добавил он.
Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский 25 июля рассказал, что Украина сейчас имеет зерно для экспорта на $10 млрд. К концу года эта цифра может вырасти еще на $20 млрд.