Зеленский: Первый корабль загружается с начала войны. Мы готовы к экспорту украинского зерна. Ждем сигналов от наших партнеров

"Мы готовы к экспорту украинского зерна. Ждем сигналов от наших партнеров о начале транспортировки", – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что для Украины важно оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности.

"Пока кто-то, блокируя Черное море, забирает жизни в других государствах, мы даем им возможность выжить", – добавил президент.

Зеленский в ходе рабочей поездки в Одесскую область ознакомился с загрузкой украинского зерна на судно-зерновоз Polarnet для дальнейшего экспорта.

"Первый корабль загружается с начала войны. Это турецкое судно. Это свидетельствует о том, что порт заработал", – цитирует президента его пресс-служба.

По словам Зеленского, экспорт зерна начнется с отправки нескольких кораблей, которые были загружены, но не смогли отправиться в рейс из-за начала войны. Он отметил, что экспорт может начаться в ближайшие дни.

"Наша сторона полностью готова. Все сигналы мы передали партнерам – ООН и Турции, и наши военные гарантируют ситуацию с безопасностью. Министр инфраструктуры находится на прямой связи с турецкой стороной и ООН, ждем от них сигнала, когда можно начинать", – пояснил президент.

За погрузкой зерна вместе с президентом наблюдали послы стран G7, заместитель главы представительства ЕС Реми Дюфло, координатор системы ООН Оснат Лубрани. Зеленский обсудил с ними вопросы экспорта зерна и международной поддержки Украины.