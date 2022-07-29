В Ливан зашло сирийское судно с украденным в Украине ячменем – посольство

На встрече посол обсудил с президентом Ливана вопросы поставок украинской пшеницы на ливанский рынок.
"Посол обратил внимание президента на факт прибытия 27 июля в морской порт Триполи сирийского судна, загруженного в порту Феодосия ячменем, вывезенным с оккупированных территорий. Высказана просьба принять меры по выяснению обстоятельств его пребывания в ливанских территориальных водах", – сообщили в посольстве.
Осташ подчеркнул, что этот факт "может причинить вред двусторонним отношениям".
В то же время посол заявил, что, несмотря на военные действия со стороны РФ, Украина продолжит оставаться надежным партнером Ливана и обеспечивать его продовольственную безопасность.
Осташ также рассказал президенту Ливана, как развивается военная ситуация на юге и востоке Украины.
Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией и ввела торговое эмбарго.
В середине июля два российских судна, перевозивших ворованное зерно из Украины, планировали его разгрузку в Ливане, но из-за запрета местных властей сухогрузы были перенаправлены в Сирию, сообщала украинская разведка.
Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна, заявляли в Минагрополитики 25 июня. Кроме того, Россия обстреливает и уничтожает зерновые терминалы и поля с урожаем.
4 июля журналисты программы "Схемы" опубликовали доказательства, что Россия вывозит украденное в Украине зерно в Турцию.
Также из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. После достигнутых соглашений с Турцией и ООН Украина планирует возобновить отправку зерна из трех морских портов в ближайшее время. Но страхование кораблей с украинским зерном подорожало в 200 раз – риски считаются высокими после ракетного удара России по порту Одессы.