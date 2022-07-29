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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Ливан зашло сирийское судно с украденным в Украине ячменем – посольство

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По информации посольства, судно было сирийским
По информации посольства, судно было сирийским
Фото: depositphotos.com

В порт Триполи 27 июля зашло сирийское судно, загруженное ячменем, вывезенным с оккупированных территорий Украины. Об этом посол Украины Игорь Осташ рассказал президенту Ливана Мишелю Ауну на встрече 28 июля, сообщила пресс-служба украинского посольства в Ливане.

На встрече посол обсудил с президентом Ливана вопросы поставок украинской пшеницы на ливанский рынок.

"Посол обратил внимание президента на факт прибытия 27 июля в морской порт Триполи сирийского судна, загруженного в порту Феодосия ячменем, вывезенным с оккупированных территорий. Высказана просьба принять меры по выяснению обстоятельств его пребывания в ливанских территориальных водах", – сообщили в посольстве. 

Осташ подчеркнул, что этот факт "может причинить вред двусторонним отношениям".

В то же время посол заявил, что, несмотря на военные действия со стороны РФ, Украина продолжит оставаться надежным партнером Ливана и обеспечивать его продовольственную безопасность.

Осташ также рассказал президенту Ливана, как развивается военная ситуация на юге и востоке Украины. 

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Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией и ввела торговое эмбарго.

В середине июля два российских судна, перевозивших ворованное зерно из Украины, планировали его разгрузку в Ливане, но из-за запрета местных властей сухогрузы были перенаправлены в Сирию, сообщала украинская разведка. 

Контекст:

Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна, заявляли в Минагрополитики 25 июня. Кроме того, Россия обстреливает и уничтожает зерновые терминалы и поля с урожаем

4 июля журналисты программы "Схемы" опубликовали доказательства, что Россия вывозит украденное в Украине зерно в Турцию.

Также из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. После достигнутых соглашений с Турцией и ООН Украина планирует возобновить отправку зерна из трех морских портов в ближайшее время. Но страхование кораблей с украинским зерном подорожало в 200 раз – риски считаются высокими после ракетного удара России по порту Одессы.

Теги: Россия, Ливан, Сирия, кража, война России против Украины, посольство Украины, Триполи, порт, посол, Мишель Аун, зерно
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