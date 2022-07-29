В Ливан зашло сирийское судно с украденным в Украине ячменем – посольство

По информации посольства, судно было сирийским Фото: depositphotos.com

На встрече посол обсудил с президентом Ливана вопросы поставок украинской пшеницы на ливанский рынок.

"Посол обратил внимание президента на факт прибытия 27 июля в морской порт Триполи сирийского судна, загруженного в порту Феодосия ячменем, вывезенным с оккупированных территорий. Высказана просьба принять меры по выяснению обстоятельств его пребывания в ливанских территориальных водах", – сообщили в посольстве.

Осташ подчеркнул, что этот факт "может причинить вред двусторонним отношениям".

В то же время посол заявил, что, несмотря на военные действия со стороны РФ, Украина продолжит оставаться надежным партнером Ливана и обеспечивать его продовольственную безопасность.

Осташ также рассказал президенту Ливана, как развивается военная ситуация на юге и востоке Украины.

Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией и ввела торговое эмбарго.

В середине июля два российских судна, перевозивших ворованное зерно из Украины, планировали его разгрузку в Ливане, но из-за запрета местных властей сухогрузы были перенаправлены в Сирию, сообщала украинская разведка.