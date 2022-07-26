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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия украла уже 11 тыс. тонн металла, еще 28 тыс. ожидают отправки – отчет ISRP

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На суда, пришвартованные в Мариупольском порту, погружено как минимум еще 28 тыс. тонн металлопродукции
На суда, пришвартованные в Мариупольском порту, погружено как минимум еще 28 тыс. тонн металлопродукции
Фото: depositphotos.com

Инициатива по изучению российского пиратства (ISRP) – группа бывших правительственных чиновников США, экспертов по международной торговле, экспертов по национальной безопасности и аналитиков – опубликовала отчет с доказательствами того, как Россия ворует украинскую продукцию. Как сказано в опубликованном 26 июля на сайте организации отчете, Россия уже украла полмиллиона тонн зерна и 11 тыс. тонн металла. Еще 28 тыс. тонн металла ожидают своей очереди на отправку.

"По оценкам, более 500 тыс. тонн зерна, в основном пшеницы и кукурузы, были незаконно вывезены из украинских портов. Исходя из цен на сырьевые товары в США, продукция, украденная из Украины до 15 июля, имеет совокупную рыночную стоимость почти $154 млн", – сказано в отчете.

Также в ISRP подчеркнули, что Россия украла до 11 тыс. тонн украинской металлопродукции с ММК "Азовсталь" и ММК им. Ильича в Мариуполе, в основном горячекатаного проката.

"На суда, пришвартованные в Мариупольском порту, погружено как минимум еще 28 тыс. тонн. Используя цену в $1100 за тонну, украденные 11 тыс. тонн стоят примерно $12,1 млн. А 28 тыс. тонн, которые могут быть отгружены в любой момент, стоят дополнительно $30,8 млн, что в сумме составляет почти $43 млн. В Мариупольском порту также остается сталь, недоступная для производителей и легальных покупателей", – говорится в отчете.

Чтобы получить эти данные, ISRP использовала комбинации аналитических инструментов с открытым исходным кодом. В частности, организация собрала информацию о морском движении AIS (система автоматической идентификации), которую предоставили MarineTraffic.com, ShippingExplorer Live Vessel Tracking, VesselFinder.com и BalticShipping.com, получены отчеты от лиц в Украине и Турции, которые следят за движением судов с помощью спутниковых изображений, проведены интервью с конфиденциальными источниками в США и Восточной Европе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

24 мая в минобороны России заявили о полном разминировании порта в оккупированном Мариуполе и открытии утром в среду, 25 мая, гуманитарного коридора для выхода иностранных судов. 27 мая журналисты "Радіо Свобода" опубликовали спутниковые снимки, на которых видно движение судов, которые могли вывозить украинские металл и зерно.

31 мая оккупанты "ДНР" отчитались об отправке в РФ из Мариуполя первого судна с украденным украинским металлом. 4 июня в порт Мариуполя зашло второе судно РФ для вывоза металла. 9 июня российские СМИ сообщили о том, что оно прибыло в Ростов-на-Дону.

Основной объем металла в порту оккупированного Мариуполя принадлежит группе "Метинвест". Входящие в группу "Азовсталь" и ММК им. Ильича 7 июня обратились в Офис генпрокурора с просьбой открыть уголовные производства по фактам кражи россиянами металла.

Генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили заверил, что "Метинвест" может отслеживать эту продукцию, поэтому все, кто причастен к кражам, понесут ответственность.

Теги: Россия, США, война, кража, металлургия, война России против Украины
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