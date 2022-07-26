Россия украла уже 11 тыс. тонн металла, еще 28 тыс. ожидают отправки – отчет ISRP

На суда, пришвартованные в Мариупольском порту, погружено как минимум еще 28 тыс. тонн металлопродукции Фото: depositphotos.com

"По оценкам, более 500 тыс. тонн зерна, в основном пшеницы и кукурузы, были незаконно вывезены из украинских портов. Исходя из цен на сырьевые товары в США, продукция, украденная из Украины до 15 июля, имеет совокупную рыночную стоимость почти $154 млн", – сказано в отчете.

Также в ISRP подчеркнули, что Россия украла до 11 тыс. тонн украинской металлопродукции с ММК "Азовсталь" и ММК им. Ильича в Мариуполе, в основном горячекатаного проката.

"На суда, пришвартованные в Мариупольском порту, погружено как минимум еще 28 тыс. тонн. Используя цену в $1100 за тонну, украденные 11 тыс. тонн стоят примерно $12,1 млн. А 28 тыс. тонн, которые могут быть отгружены в любой момент, стоят дополнительно $30,8 млн, что в сумме составляет почти $43 млн. В Мариупольском порту также остается сталь, недоступная для производителей и легальных покупателей", – говорится в отчете.

Чтобы получить эти данные, ISRP использовала комбинации аналитических инструментов с открытым исходным кодом. В частности, организация собрала информацию о морском движении AIS (система автоматической идентификации), которую предоставили MarineTraffic.com, ShippingExplorer Live Vessel Tracking, VesselFinder.com и BalticShipping.com, получены отчеты от лиц в Украине и Турции, которые следят за движением судов с помощью спутниковых изображений, проведены интервью с конфиденциальными источниками в США и Восточной Европе.

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