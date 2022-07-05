Чтобы привлечь Россию к ответственности за украденное зерно и металл, Украина должна четко следовать международному праву – Ставнийчук

Марина Ставнийчук: Для нас серьезная проблема, что Россия выходит из юрисдикций Международного уголовного суда и других правовых институтов Фото: Марина Ставнійчук / Facebook

"Турция задержала судно, потому что Украина подала все необходимые документы, свидетельствующие, что Россия украла это зерно у Украины. И таких документов будет больше", – заверила она.

Также она подчеркнула, что, чтобы заставить Россию заплатить за все, что она совершила, Украина должна четко следовать международному законодательству, даже если страна-агрессор отказывается это делать.

"Для нас серьезная проблема, что Россия выходит из юрисдикций Международного уголовного суда и других правовых институтов. Но мы должны действовать четким международным путем и придерживаться своей линии. Нам необходимо ратифицировать Римский статут, если мы говорим о международной уголовной ответственности России", – резюмировала Ставнийчук.

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