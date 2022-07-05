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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Чтобы привлечь Россию к ответственности за украденное зерно и металл, Украина должна четко следовать международному праву – Ставнийчук

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Марина Ставнийчук: Для нас серьезная проблема, что Россия выходит из юрисдикций Международного уголовного суда и других правовых институтов
Марина Ставнийчук: Для нас серьезная проблема, что Россия выходит из юрисдикций Международного уголовного суда и других правовых институтов
Фото: Марина Ставнійчук / Facebook

Украина использует все необходимые правовые механизмы для того, чтобы сделать невозможным продажу Россией украденной в Украине продукции, прежде всего – зерна и металла, заявила заслуженный юрист Марина Ставнийчук в эфире национального телемарафона, который транслирует в том числе телеканал "Украина 24".

"Турция задержала судно, потому что Украина подала все необходимые документы, свидетельствующие, что Россия украла это зерно у Украины. И таких документов будет больше", – заверила она.

Также она подчеркнула, что, чтобы заставить Россию заплатить за все, что она совершила, Украина должна четко следовать международному законодательству, даже если страна-агрессор отказывается это делать.

"Для нас серьезная проблема, что Россия выходит из юрисдикций Международного уголовного суда и других правовых институтов. Но мы должны действовать четким международным путем и придерживаться своей линии. Нам необходимо ратифицировать Римский статут, если мы говорим о международной уголовной ответственности России", – резюмировала Ставнийчук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украина занимала 10% мирового рынка пшеницы, 12–17% кукурузы и 50% подсолнечного масла, сообщали в офисе британского премьера. Через порты экспортировали 96% продовольствия.

Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна, заявляли в Минагрополитики 25 июня.

Кроме того, Россия обстреливает и уничтожает зерновые терминалы, а из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах заблокировано 22 млн тонн зернаУкраина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт.

Россия пытается продать зерно, украденное на временно оккупированных территориях Украины, и некоторые страны уже заключают с РФ соглашения, заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

Когда министра иностранных дел России Сергея Лаврова спросили, что из украденного в Украине, кроме зерна, России удалось продать, он уклонился от ответа.

Россия предлагала разблокировать экспорт продовольствия из украинских портов в обмен на снятие санкцийВеликобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что этим требованием власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.

Теги: Марина Ставнийчук, кража, Римский статут, страна-агрессор, война России против Украины, российские оккупанты
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