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Малюська объяснил, почему Украина не может ратифицировать Римский статут во время войны

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Малюська: Вокруг Римского статута долгое время была странная коммуникационная кампания
Малюська: Вокруг Римского статута долгое время была странная коммуникационная кампания
Фото: Denis Malyuska / Facebook

Украина ратифицирует Римский статут, который лежит в основе работы Международного уголовного суда, после завершения войны с Россией. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в комментарии "Радіо Свобода" 2 июня.

"Вокруг Римского статута долгое время была странная коммуникационная кампания, якобы "бьющая по украинским военным, по добровольцам", которых "начнут арестовывать за границей". Все это – информация недостоверная, ложная. Часть такой информационной кампании проводят те, кто не разбирается на самом деле, что такое Римский статут, а часть – возможно, каким-то образом россияне", – сказал он.

Министр также заявил, что немедленная ратификация Украиной Римского статута "практически ничего для нас не изменит с точки зрения юрисдикции", поэтому отсрочка ратификации этого документа не является критической.

Контекст:

Украина не ратифицировала Римский статут, однако в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

МУС начал предварительное изучение ситуации в Украине в апреле 2014 года. В 2016 году был опубликован предварительный отчет канцелярии Международного уголовного суда по делу "Ситуация в Украине". В документе указывалось, что "ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией". После обнародования отчета РФ заявила о желании выйти из Римского статута.

В конце 2020 года МУС пришел к выводу, что действия, составляющие военные преступления и преступления против человечности, "были совершены в контексте ситуации в Украине", и решил, что основания для расследования есть, сообщила тогдашний прокурор МУС Фату Бенсуда.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое произошло в конце февраля 2022 года, прокурор МУС Карим Хан инициировал новое расследование. Он заявил, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечности. На сегодняшний день уже более 40 стран обратились в МУС с требованием расследовать преступления в Украине.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Римский статут, Минюст, война России против Украины, Денис Малюська
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