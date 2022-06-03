Малюська объяснил, почему Украина не может ратифицировать Римский статут во время войны

"Вокруг Римского статута долгое время была странная коммуникационная кампания, якобы "бьющая по украинским военным, по добровольцам", которых "начнут арестовывать за границей". Все это – информация недостоверная, ложная. Часть такой информационной кампании проводят те, кто не разбирается на самом деле, что такое Римский статут, а часть – возможно, каким-то образом россияне", – сказал он.

Министр также заявил, что немедленная ратификация Украиной Римского статута "практически ничего для нас не изменит с точки зрения юрисдикции", поэтому отсрочка ратификации этого документа не является критической.