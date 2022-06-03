Малюська объяснил, почему Украина не может ратифицировать Римский статут во время войны

"Вокруг Римского статута долгое время была странная коммуникационная кампания, якобы "бьющая по украинским военным, по добровольцам", которых "начнут арестовывать за границей". Все это – информация недостоверная, ложная. Часть такой информационной кампании проводят те, кто не разбирается на самом деле, что такое Римский статут, а часть – возможно, каким-то образом россияне", – сказал он.
Министр также заявил, что немедленная ратификация Украиной Римского статута "практически ничего для нас не изменит с точки зрения юрисдикции", поэтому отсрочка ратификации этого документа не является критической.
Украина не ратифицировала Римский статут, однако в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.
МУС начал предварительное изучение ситуации в Украине в апреле 2014 года. В 2016 году был опубликован предварительный отчет канцелярии Международного уголовного суда по делу "Ситуация в Украине". В документе указывалось, что "ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией". После обнародования отчета РФ заявила о желании выйти из Римского статута.
В конце 2020 года МУС пришел к выводу, что действия, составляющие военные преступления и преступления против человечности, "были совершены в контексте ситуации в Украине", и решил, что основания для расследования есть, сообщила тогдашний прокурор МУС Фату Бенсуда.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое произошло в конце февраля 2022 года, прокурор МУС Карим Хан инициировал новое расследование. Он заявил, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечности. На сегодняшний день уже более 40 стран обратились в МУС с требованием расследовать преступления в Украине.