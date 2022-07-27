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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Русня жжет хлеб". В ГСЧС сообщили, что из-за российских обстрелов в Николаевской области сгорело 230 га пшеницы

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Из-за российских обстрелов загорелось поле
Из-за российских обстрелов загорелось поле
Фото: ДСНС України / Facebook

26 июля в результате российских обстрелов в Николаевской области были уничтожены 230 га урожая пшеницы. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"Русня жжет хлеб. Вчера в результате обстрелов уничтожено 230 гектаров урожая пшеницы. Практически все, что тяжело выращивали фермеры вблизи села Котлярево Шевченковского территориального общества", – говорится в сообщении.

Также сгорело поле с ячменем на площади 4 га возле села Котлярово и пшеница на корне площадью 2,5 га недалеко от села Лиманы Галицыновской общины.

"Тупая русня никак не поймет, что украинцев не запугать. Мы вырастим новый хлеб на свободной, щедрой и прекрасной украинской земле. А русня, как и 100 лет назад, будет хлебать щи лаптями и бегать в нужник на улице", – заявили в ГСЧС.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/pfbid0uMaGWX6GFvip1wYzciGoNMfggamMHB8DRk8dyvtToGowLLHZw3cfCKzpb6LUhTijl

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.

С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ГСЧС, Николаевская область, урожай, обстрелы, война России против Украины, пшеница
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