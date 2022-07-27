"Русня жжет хлеб". В ГСЧС сообщили, что из-за российских обстрелов в Николаевской области сгорело 230 га пшеницы

"Русня жжет хлеб. Вчера в результате обстрелов уничтожено 230 гектаров урожая пшеницы. Практически все, что тяжело выращивали фермеры вблизи села Котлярево Шевченковского территориального общества", – говорится в сообщении.

Также сгорело поле с ячменем на площади 4 га возле села Котлярово и пшеница на корне площадью 2,5 га недалеко от села Лиманы Галицыновской общины.

"Тупая русня никак не поймет, что украинцев не запугать. Мы вырастим новый хлеб на свободной, щедрой и прекрасной украинской земле. А русня, как и 100 лет назад, будет хлебать щи лаптями и бегать в нужник на улице", – заявили в ГСЧС.