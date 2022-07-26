В Николаевской области сбили российский дрон-камикадзе

Военнослужащие сбили дрон "Ланцет", который пытался атаковать радиолокационную станцию в Николаевской области, отметили авторы сообщения.

"Максимальная скорость дрона-камикадзе составляет 110 км/ч при горизонтальном полете и 300 км/ч при атаке цели. Дальность действия – 40 км", – добавили в командовании.

Согласно данным Генерального штаба ВСУ на утро 26 июля, РФ за время вторжения в Украину потеряла более 700 беспилотников, три – за последние сутки.

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