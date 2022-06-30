Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией

"МИД Украины решительно осуждает решение Сирийской Арабской Республики признать т.н. независимость временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях... В ответ на этот недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года", – говорится в заявлении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Киев рассматривает решение Сирии о признании "независимости" ОРДЛО как "недружественный акт в отношении Украины, посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность, грубое нарушение украинского законодательства, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права".

"Не сомневаемся, что сирийский режим пытается придать псевдосубъектности российским оккупационным администрациям на Донетчине и Луганщине по заказу своих кураторов в Кремле", – отметили в МИД Украины.

Помимо разрыва отношений, украинская сторона начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц.

"Наша позиция четкая: мы максимально жестко реагируем на любые попытки подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины и защищаем национальные интересы всеми доступными способами, в том числе и на дипломатическом фронте", – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В МИД напомнили, что в связи с преступлениями режима Башара Асада против сирийского народа, украинская сторона закрыла посольство Украины в Дамаске еще в 2016 году, а в 2018 году приказала закрыть посольство Сирии в Киеве. Защиту интересов украинцев в Сирии осуществляет украинское посольство в Ливане.