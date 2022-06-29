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За 10 лет войны в Сирии погибли почти 307 тыс. мирных жителей – ООН

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За десять лет войны в Сирии непосредственно от боевых действий погибло 1,5% населения
За десять лет войны в Сирии непосредственно от боевых действий погибло 1,5% населения
Фото: EPA

С 1 марта 2011-го по 31 марта 2021 года в Сирии были убиты почти 307 тыс. мирных жителей, что составляет 1,5% населения страны. Об этом говорится в отчете Управления ООН по правам человека, опубликованном 28 июня.

В релизе отмечается, что 143 350 погибших "были индивидуально задокументированы различными источниками с подробной информацией, включая, по крайней мере, их полное имя, дату и место смерти". На основе частичных данных и методов статистических оценок ООН установила еще 163 537 погибших.

"Цифры о жертвах в настоящем докладе – это не просто набор абстрактных цифр, а отдельные люди. Последствия убийства каждого из этих 306 887 гражданских лиц оказали глубокое воздействие на семью и общество, к которому они принадлежали", – сказала верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Она подчеркнула, что последняя оценка включает только погибших непосредственно из-за боевых действий и не учитывает людей, которые погибли "из-за потери доступа к здравоохранению, еде, чистой воде и другим основным правам человека".

В отчете отмечается, что до тех пор, пока не закончится конфликт, риск гибели мирных жителей "постоянно существует" и ООН и гражданское общество должны "использовать все доступные средства для прекращения конфликта".

Контекст:

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные сирийские войска, повстанцы, радикальные исламисты, курды, боевики “Исламского государства“, а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

Как отмечает "Русская служба BBС News", с марта прошлого года боевые действия в Сирии почти не ведутся – конфликт фактически заморожен, но пока нет политического урегулирования, нельзя считать войну завершенной.

Теги: Сирийский конфликт, ООН, Сирия, война, правительство, гражданское общество, кризис, отчет, конфликт
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