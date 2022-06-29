За 10 лет войны в Сирии погибли почти 307 тыс. мирных жителей – ООН

За десять лет войны в Сирии непосредственно от боевых действий погибло 1,5% населения Фото: EPA

В релизе отмечается, что 143 350 погибших "были индивидуально задокументированы различными источниками с подробной информацией, включая, по крайней мере, их полное имя, дату и место смерти". На основе частичных данных и методов статистических оценок ООН установила еще 163 537 погибших.

"Цифры о жертвах в настоящем докладе – это не просто набор абстрактных цифр, а отдельные люди. Последствия убийства каждого из этих 306 887 гражданских лиц оказали глубокое воздействие на семью и общество, к которому они принадлежали", – сказала верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Она подчеркнула, что последняя оценка включает только погибших непосредственно из-за боевых действий и не учитывает людей, которые погибли "из-за потери доступа к здравоохранению, еде, чистой воде и другим основным правам человека".

В отчете отмечается, что до тех пор, пока не закончится конфликт, риск гибели мирных жителей "постоянно существует" и ООН и гражданское общество должны "использовать все доступные средства для прекращения конфликта".