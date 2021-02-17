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РФ, Турция и Иран сделали заявление по Сирии – продолжат сотрудничество в целях окончательной ликвидации ИГИЛ

Россия, Турция и Иран намерены продолжать сотрудничество в целях окончательной ликвидации всех организаций, связанных с Аль-Каидой или ИГИЛ. Представители трех стран обещают при этом "обеспечивать защиту гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом".

Россия, Турция и Иран подчеркнули, что продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии
Россия, Турция и Иран подчеркнули, что продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии
Фото: depositphotos.com

Россия, Турция и Иран во время 15-й международной встречи по Сирии в астанинском формате в Сочи договорились продолжать сотрудничество с целью окончательно ликвидировать в Сирии террористические организации. Об этом 17 февраля сообщает МИД РФ.

"Договорились продолжать сотрудничество в целях окончательной ликвидации ИГИЛ, Джебхат ан-Нусры и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с Аль-Каидой или ИГИЛ и других террористических групп, которые признал таковыми Совет Безопасности ООН, обеспечивая при этом защиту гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом", – говорится в совместном заявлении трех стран.

Стороны подчеркнули, что продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии.

Россия, Турция и Иран осудили продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, по их мнению, "нарушающие международное право и международное гуманитарное право, подрывающие суверенитет Сирии и соседних стран".

Также в заявлении говорится, что Всемирной организации здравоохранения следует уделить приоритетное внимание, в том числе в рамках инициативы COVAX, вакцинации населения Сирии.

РФ, Турция и Иран призвали международное сообщество наращивать помощь Сирии "без дискриминации, политизации и выдвижения предварительных условий." Предлагается, в частности, помогать с восстановлением объектов инфраструктуры – водо- и электроснабжение, школ, больниц, а также с гуманитарным разминированием.

В заявлении также отмечается важность возвращения беженцев в места их проживания в Сирии, обеспечение их права на возвращение и права на поддержку.

Следующая международная встреча по Сирии в астанинском формате состоится в Нур-Султане в середине 2021 года.

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные сирийские войска, повстанцы, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

Первая встреча в Астане по завершению войны в Сирии состоялась по инициативе России, Турции и Ирана 23-24 января 2017 г. Всего в переговорах приняли участие семь делегаций: России, Турции, Ирана, США и Организации Объединенных Наций, а также представители официального сирийского правительства и спикеры вооруженных группировок, оппозиционных по отношению к президенту Башару Асаду. Это был первый случай в истории гражданской войны в Сирии, когда в ходе мирного урегулирования за столом переговоров оказались как власти САР, так и противоборствующие им группировки.

Россия выступает в сирийском конфликте на стороне правительства Сирии во главе с президентом Башаром Асадом с 2015 года. Россия поставляет оружие правительственным войскам и поддерживает их ударами с воздуха. Кремль утверждает, что Россия в Сирии воюет с "Исламским государством" и другими террористическими исламистскими группировками.

Теги: Россия, Сирийский конфликт, Иран, Турция, Израиль, терроризм, Аль-Каида, Сирия, беженцы, террористы, боевики, Астана, ИГИЛ, война в Сирии
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