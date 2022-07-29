16 судов с украинским зерном в ближайшее время выйдут в порты назначения – Офис президента

По информации Тимошенко, в портах находятся 17 судов почти с 600 тыс. тонн грузов. Из них 16 судов с украинским зерном общей тоннажностью около 580 тыс. тонн в ближайшее время выйдут в порты назначения.
"Уверен, украинское зерно и в дальнейшем будет кормить миллионы людей по всему миру", – добавил он.
Президент Владимир Зеленский сегодня опубликовал фото турецкого судна, которое загружают украинским зерном в порту Черноморск. Он сообщил, что Украина полностью готова к началу морского экспорта зерна и ждет сигналов от Турции и ООН о начале транспортировки.
22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе. Тем не менее 23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". После этого страхование кораблей с украинским зерном подорожало в 200 раз.
27 июля Военно-морские силы ВСУ проинформировали о возобновлении работы в портах Одесса, Черноморск и Пивденный.
Глава Мининфраструктуры Александр Кубраков заявил 25 июля, что Украина планирует начать судоходство из морских портов страны в ближайшие дни. Украина планирует ежемесячно экспортировать Черным морем до 5 млн тонн зерна из трех морских портов. Если Россия продолжит обстрелы портовой инфраструктуры, Украина перейдет к плану Б, добавил он.
Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский 25 июля рассказал, что Украина сейчас имеет зерно для экспорта на $10 млрд. К концу года эта цифра может вырасти еще на $20 млрд.