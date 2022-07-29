16 судов с украинским зерном в ближайшее время выйдут в порты назначения – Офис президента

По информации Тимошенко, в портах находятся 17 судов почти с 600 тыс. тонн грузов. Из них 16 судов с украинским зерном общей тоннажностью около 580 тыс. тонн в ближайшее время выйдут в порты назначения.

"Уверен, украинское зерно и в дальнейшем будет кормить миллионы людей по всему миру", – добавил он.

Президент Владимир Зеленский сегодня опубликовал фото турецкого судна, которое загружают украинским зерном в порту Черноморск. Он сообщил, что Украина полностью готова к началу морского экспорта зерна и ждет сигналов от Турции и ООН о начале транспортировки.