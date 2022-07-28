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Зеленский анонсировал "очень важные политические и дипломатические события" на этой неделе

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Зеленский: Еженедельно усиливаем наше государство, делаем вещи, сближающие нас с Европейским союзом, и обеспечиваем дополнительные силы, чтобы противостоять России
Зеленский: Еженедельно усиливаем наше государство, делаем вещи, сближающие нас с Европейским союзом, и обеспечиваем дополнительные силы, чтобы противостоять России
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 27 июля в своем обращении, опубликованном на сайте главы государства, анонсировал "очень важные политические и дипломатические события", которые произойдут во второй половине этой недели.

Зеленский рассказал, что Украина постепенно готовится к увеличению экспорта электричества в Евросоюз. По его словам, этот экспорт "позволяет нам не только иметь валютную выручку, но и помогать нашим партнерам выстоять против российского энергетического давления". 

Он заявил, что Украина благодаря внутреннему производству электричества постепенно станет одним из гарантов европейской энергетической безопасности. 

"Готовимся к очень важным политическим и дипломатическим событиям, которые запланированы на вторую половину этой недели. Прежде всего это касается завтрашнего празднования Дня украинской государственности. Но не только этого. Будут еще события, еще новости. Еженедельно усиливаем наше государство, еженедельно делаем вещи, сближающие нас с Европейским союзом, и еженедельно обеспечиваем дополнительные силы, чтобы противостоять России", – добавил Зеленский. 

Президент говорил в воскресенье, что на этой неделе будут важные визиты партнеров и переговоры, но не сообщал никаких деталей. Он называл неделю символической, так как 28 июля украинцы впервые будут отмечать День государственности. 25 июля Украину впервые за годы независимости посетил президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи.

Контекст:

Ежегодно в Украине 28 июля отмечается День крещения Руси-Украины. Праздник установлен согласно указу президента от 25 июля 2008 года. В этот же день православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.

24 августа 2021 года, в День независимости Украины, Зеленский объявил о введении нового праздника – Дня украинской государственности, который будет отмечаться 28 июля, и подписал соответствующий указ.

В мае 2022-го Рада утвердила введение праздника, соответствующий закон уже вступил в силу.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, электричество, переговоры, экспорт, Владимир Зеленский, визит, День государственности
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