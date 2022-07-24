Зеленский: Мы сможем сделать то, что не удавалось предыдущим поколениям

"Завтра начинается неделя, когда мы впервые отметим День украинской государственности. 28 июля впервые отметим во время такой жестокой войны – на шестом месяце. После восьми лет войны в Донбассе. Но отметим. Вопреки всему. Потому что украинцев не сломать", – сказал он.
Зеленский высказал мнение, что этот праздник будет между поколениями украинского народа.
Он подчеркнул: украинской культуре и самобытности, характеру народа и опыту строения государства – более 1 тыс. лет.
"Сейчас во многих подвигах наших воинов, в мудрости наших людей в боях, даже просто в разговорах обычных украинцев о происходящем мы можем увидеть, мы можем услышать и понять примеры таких же характеров, но сотни лет назад. Можем увидеть примеры такой же храбрости, такого же отношения к жизни и, самое главное, отношения к Украине и к врагу. Лишь те, кто совершенно не знает правды истории и совершенно не чувствует ее смысла, могли принять решение атаковать нас. После всего, что прошел наш народ, после всего, чему мы научились за столетия, украинцы никогда не отдадут свою независимость", – добавил президент.
Он заявил, что сейчас самая важная задача украинской нации – беречь единство и вместе работать на победу, и выразил уверенность, что украинцам это удастся.
"Это задача, которую все мы обязательно выполним. А значит, сможем сделать то, что не удавалось сделать ранее предыдущим поколениям. Это касается и нашей защиты в этой войне за независимость, и нашего движения в объединенную Европу, к полноправному членству в ЕС, и нашей способности стать одним из самых современных государств мира. Нет сейчас тех, кто бы в этом сомневался. Есть только те, кто спорит, как этого добиться. Это будет. Это признак веры в Украину – не только нашей собственной веры. Даже оккупанты признают, что мы победим. Мы слышим это в их разговорах – постоянно, о том, что они рассказывают своим близким, когда связываются с ними. Поэтому не расслабляемся и, как и каждый день в течение пяти месяцев, делаем все, чтобы нанести врагу наибольшие потери и собрать для Украины как можно больше поддержки", – продолжил Зеленский.
Он анонсировал важные визиты партнеров и переговоры, но не сообщил никаких деталей об этом.
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Ежегодно в Украине 28 июля отмечается День крещения Руси-Украины. Праздник установлен согласно указу президента от 25 июля 2008 года. В этот же день православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.
24 августа 2021 года, в День независимости Украины, Зеленский объявил о введении нового праздника – Дня украинской государственности, который будет отмечаться 28 июля, и подписал соответствующий указ.
В мае 2022-го Рада утвердила введение праздника, соответствующий закон уже вступил в силу.
В РФ возмущались из-за выбора даты для праздника. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Украина "приватизировала День крещения Руси". "Российские коллеги, Украине, в отличие от вас, не нужно ничего "приватизировать", потому что мы как были на своей земле тысячу лет, так и остаемся на ней. Это вы приходите на чужую землю, пытаясь ее присвоить", – отвечал на это глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.