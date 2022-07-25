ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Отношения Украины с Гватемалой – мостик ко всему региону Латинской Америки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский рассказал о переговорах с президентом Гватемалы
Зеленский рассказал о переговорах с президентом Гватемалы
Фото: president.gov.ua

В видеообращении по итогам 25 июля президент Украины Владимир Зеленский рассказал о визите в Украину президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи. Ролик опубликован в YouTube Офиса президента.

"Состоялся визит в Киев президента Гватемалы – первый за все годы нашей независимости. И дело не только в том, что мы получили от этого латиноамериканского государства полную поддержку, но и в том, что наши отношения с ним – это мостик ко всему региону Латинской Америки", – сказал Зеленский.

По его словам, "украинская дипломатия постепенно открывает для нашего общества новые магистральные направления – Центральную и Южную Америку, Африку, страны арабского мира, Южной и Юго-Восточной Азии".

"К сожалению, внимания к этим макрорегионам было мало, и это чувствуется, когда нужно аккумулировать поддержку для Украины, в частности на международных площадках. Я благодарен Гватемале и господину президенту Джамматтеи, с которым сегодня провел переговоры, за принципиальное и последовательное осуждение российской агрессии и участие в защите международного правопорядка", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия создает кризисы, которые "бьют по всем в мире, и никому не удастся остаться в стороне, когда Россия провоцирует хаос на рынке продовольствия, на энергетических рынках или просто в международных отношениях".

"По результатам переговоров я уверен, что позиция Украины будет услышана в Латинской Америке. Договорились с президентом об отмене визовых ограничений и о перезапуске торгово-экономических отношений между нашими государствами", – объяснил Зеленский.

Контекст:

Во время визита в Украину Джамматтеи посетил освобожденную от российских оккупантов территорию Киевской области.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Гватемала "твердо поддерживает Украину в противодействии российской агрессии".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Киев, Латинская Америка, переговоры, Гватемала, Владимир Зеленский, дипломаты, президент, визит
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В их паре Могилевская оказалась мужиком", "Дикусар в армии, а он в Америке". В сети комментируют переезд Ямы в США в первый день войны
"В их паре Могилевская оказалась мужиком", "Дикусар в армии, а он в Америке". В сети комментируют переезд Ямы в США в первый день войны
Упражнения, которые помогают 53-летней Лопес оставаться в форме. Видео
Упражнения, которые помогают 53-летней Лопес оставаться в форме. Видео
  "Именно горчица придает особый вкус". Украинский кулинарный эксперт рассказала, как приготовить кисло-сладкие маринованные огурцы
  "Именно горчица придает особый вкус". Украинский кулинарный эксперт рассказала, как приготовить кисло-сладкие маринованные огурцы
"Едим все свое. Огурцы вот такие!" Галкин похвастался урожаем со своего огорода в Юрмале и заговорил на грузинском. Видео
"Едим все свое. Огурцы вот такие!" Галкин похвастался урожаем со своего огорода в Юрмале и заговорил на грузинском. Видео
  Сумская о Повалий: Она сожгла мосты. Перешла грань
  Сумская о Повалий: Она сожгла мосты. Перешла грань
"Были напуганы, ранены, обгорели". Спасающий животных Суровцев поделился своей историей с музеем "Голоса Мирных"
"Были напуганы, ранены, обгорели". Спасающий животных Суровцев поделился своей историей с музеем "Голоса Мирных"
  Покинувший Украину Яма: Я так с родителями никогда не говорил. Я кричал на них матами, потому что они не хотели уезжать из Запорожья
  Покинувший Украину Яма: Я так с родителями никогда не говорил. Я кричал на них матами, потому что они не хотели уезжать из Запорожья
  Компания Marvel анонсировала съемки двух фильмов о "Мстителях"
  Компания Marvel анонсировала съемки двух фильмов о "Мстителях"
"Не было секса целую вечность". Маск отреагировал на слухи о романе с женой своего друга и основателя Google Брина
"Не было секса целую вечность". Маск отреагировал на слухи о романе с женой своего друга и основателя Google Брина
Наталья Кличко показала, как выглядит после того, как ложится спать с мокрыми волосами
Наталья Кличко показала, как выглядит после того, как ложится спать с мокрыми волосами
Названа страна, которая примет "Евровидение 2023"
Названа страна, которая примет "Евровидение 2023"
"Прекрасная. Такая сексуальная". 64-летняя Стоун снялась без бюстгальтера
"Прекрасная. Такая сексуальная". 64-летняя Стоун снялась без бюстгальтера
"Ты подарил мне невероятный вечер в кругу украинцев". Свитолина побывала на концерте Вакарчука в Вене. Видео
"Ты подарил мне невероятный вечер в кругу украинцев". Свитолина побывала на концерте Вакарчука в Вене. Видео
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж
Тина Кароль показала совместное фото с сыном
Тина Кароль показала совместное фото с сыном
"Свободны и прекрасны". Сын Мадонны в длинном платье пустился в пляс с младшей сестрой. Видео
"Свободны и прекрасны". Сын Мадонны в длинном платье пустился в пляс с младшей сестрой. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот оно какое – женское счастье". Залужный показал совместное фото с женой Еленой и признался ей в любви (71331)
2
"Красивая, как все наше семейство вместе". Жена Луценко показала младшую внучку (52197)
3
"Чтобы никто не догадался, парик надевала". Муж Писанки рассказал, почему она скрывала свой диагноз (36861)
4
"Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны (36498)
5
Гордон, Бацман, Полякова, Сумская, Вакарчук и другие поздравили военнослужащих 63-й механизированной бригады с пятилетием. Видео (33400)
6
"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья (28892)
7
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж (28828)
8
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку "насыпают" оккупантам. Видео (28666)
 
 
 
 