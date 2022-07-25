Зеленский: Отношения Украины с Гватемалой – мостик ко всему региону Латинской Америки

"Состоялся визит в Киев президента Гватемалы – первый за все годы нашей независимости. И дело не только в том, что мы получили от этого латиноамериканского государства полную поддержку, но и в том, что наши отношения с ним – это мостик ко всему региону Латинской Америки", – сказал Зеленский.

По его словам, "украинская дипломатия постепенно открывает для нашего общества новые магистральные направления – Центральную и Южную Америку, Африку, страны арабского мира, Южной и Юго-Восточной Азии".

"К сожалению, внимания к этим макрорегионам было мало, и это чувствуется, когда нужно аккумулировать поддержку для Украины, в частности на международных площадках. Я благодарен Гватемале и господину президенту Джамматтеи, с которым сегодня провел переговоры, за принципиальное и последовательное осуждение российской агрессии и участие в защите международного правопорядка", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия создает кризисы, которые "бьют по всем в мире, и никому не удастся остаться в стороне, когда Россия провоцирует хаос на рынке продовольствия, на энергетических рынках или просто в международных отношениях".

"По результатам переговоров я уверен, что позиция Украины будет услышана в Латинской Америке. Договорились с президентом об отмене визовых ограничений и о перезапуске торгово-экономических отношений между нашими государствами", – объяснил Зеленский.