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Командовавший Силами спецопераций ВСУ генерал Галаган будет работать в СБУ – Зеленский

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Галаган перешел в "Альфу"
Галаган перешел в "Альфу"
Фото: ssu.gov.ua

Григорий Галаган, который был уволен 25 июля с должности командующего Силами специальных операций (ССО) ВСУ, будет работать в Службе безопасности Украины. Об этом в видеообращении по итогам 25 июля сообщил президент Владимир Зеленский, ролик опубликован в YouTube Офиса президента.

"Генерал Григорий Галаган переводится на другое направление и в целях обновления Службы безопасности Украины назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций "А" СБУ", – сказал глава государства.

ССО ВСУ возглавил вместо Галагана Виктор Хоренко.

Галаган с 1995-го по 2002 год проходил службу в Вооруженных силах Украины, с 2002-го по 2019 год – военнослужащий СБУ. Занимал должность первого заместителя начальника Центра "А" СБУ. Также он ветеран войны на Донбассе, имеет статус участника боевых действий.

На пост командующего ССО Зеленский его назначил в августе 2020 года.

Контекст:

Центр спецопераций "Альфа" является подразделением СБУ по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и сотрудников правоохранительных органов. Руководит центром "А" полковник Сергей Дусик.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: СБУ, Альфа, Владимир Зеленский, ВСУ, Силы специальных операций, Сергей Дусик, Григорий Галаган
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