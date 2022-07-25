Командовавший Силами спецопераций ВСУ генерал Галаган будет работать в СБУ – Зеленский

"Генерал Григорий Галаган переводится на другое направление и в целях обновления Службы безопасности Украины назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций "А" СБУ", – сказал глава государства.

ССО ВСУ возглавил вместо Галагана Виктор Хоренко.

Галаган с 1995-го по 2002 год проходил службу в Вооруженных силах Украины, с 2002-го по 2019 год – военнослужащий СБУ. Занимал должность первого заместителя начальника Центра "А" СБУ. Также он ветеран войны на Донбассе, имеет статус участника боевых действий.

На пост командующего ССО Зеленский его назначил в августе 2020 года.