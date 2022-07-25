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Зеленский сменил командующего Силами спецопераций

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Зеленский подписал указы о смене командующего ССО
Зеленский подписал указы о смене командующего ССО
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 25 июля сменил командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

Так, указом №530/2022 Зеленский уволил Григория Галагана с должности командующего, а указом №531/2022 назначил на этот пост Виктора Хоренко.

Галаган с 1995-го по 2002 год проходил службу в Вооруженных силах Украины, с 2002-го по 2019 год – военнослужащий Службы безопасности Украины. Занимал должность первого заместителя начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины. Также он ветеран войны на Донбассе, имеет статус участника боевых действий.

На пост командующего ССО Зеленский его назначил в августе 2020 года

Хоренко, как пишет нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, ранее командовал спецрезервом Главного управления разведки Министерства обороны Украины. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, военнослужащий, ССО, Силы специальных операций, назначение, Григорий Галаган, Виктор Хоренко
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