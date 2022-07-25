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Россия ведет откровенную газовую войну против объединенной Европы, нужно ужесточать санкции – Зеленский

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Зеленский: Мы увидели очередные газовые угрозы Европе
Зеленский: Мы увидели очередные газовые угрозы Европе
Фото: ЕРА

В видеообращении по итогам 25 июля президент Украины Владимир Зеленский сравнил действия России на рынке газа с войной, объявленной Европе. Ролик опубликован в YouTube Офиса президента.

"Сегодня мы увидели очередные газовые угрозы Европе. Даже несмотря на уступки относительно турбины для "Северного потока", Россия не собирается возобновлять поставки газа европейским странам, как она обязана по контрактам. Все это делается Россией специально, чтобы европейцам было максимально сложно подготовиться к зиме. И это откровенная газовая война, которую Россия ведет против объединенной Европы, – именно так это нужно воспринимать", – сказал Зеленский.

По его словам, российским властям "все равно, что будет с людьми, как они будут страдать – от голода из-за блокирования портов, или от зимних холодов и бедности, или от оккупации".

"Это просто разные формы террора. И поэтому нужно бить в ответ. Не думать, как вернуть какую-то турбину, а усиливать санкции. Делать все, чтобы ограничить российские доходы не только от газа и нефти, а и вообще от любого экспорта, который еще остается. И максимально разрывать торговые связи с Россией, потому что каждая такая связь – это потенциальное средство давления России", – объяснил Зеленский.

Он считает, что "газовый шантаж Европы, который ежемесячно лишь усиливается, нужен государству-террористу для того, чтобы ухудшить жизнь для каждого европейца".

"Это действительно можно рассматривать как стимул, чтобы восьмой санкционный пакет ЕС был значительно весомее, чем недавно утвержденный седьмой", – подчеркнул президент Украины.

25 июля российское пропагандистское "РИА Новости" сообщило, что "Газпром" намерен остановить еще одну турбину Siemens на "Северном потоке", и с 7.00 27 июля прокачивать по газопроводу не более 33 млн м³ в сутки (против нынешних максимум 67 млн м³). Таким образом, поставки российского газа в Европу по газопроводу сокращаются до 20% от мощности "Северного потока", констатировали в росСМИ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью dpa, опубликованном изданием Die Zeit, заявила, что "Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.

Контекст:

В июне 2022 года российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Он объяснил это несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта в Канаде.

7 июля министр экономики Германии Роберт Хабек попросил Канаду как можно скорее вернуть турбину, находящуюся на ремонте. 9 июля правительство Канады удовлетворило просьбу Германии. Это решение поддержали США и страны ЕС.

Зеленский называл решение недопустимым исключением из санкций.

11 июля "Газпром" полностью прекратил прокачку газа по "Северному потоку", объявив плановые ремонтные работы до 21 июля.

21 июля газопровод заработал, но не на полную пропускную способность.

Генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон объяснил, что для наращивания объемов поставок газа в Европу у РФ есть все возможности. По его словам, даже после возвращения турбины "Газпром" найдет повод и далее сокращать поставки газа в ЕС.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Газпром, Россия, газ, санкции, война, экономика, экспорт, угрозы, газопровод, Северный поток, ремонт, Владимир Зеленский, шантаж, Европа, Siemens, турбины, российский газ
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