Зеленский уволил Демченко из СНБО

Указ был опубликован на сайте президента 25 июля.

"Уволить Демченко Руслана Михайловича с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в документе.

Руслан Демченко на государственной службе с конца 1980-х. В 2010–2014 годах, во времена президентства Виктора Януковича, он был замминистра иностранных дел. В 2014 году его назначили советником пятого президента Петра Порошенко, в 2019-м – советником Зеленского. С 2020 года Демченко работал первым заместителем секретаря СНБО и начальником комитета по разведке при президенте.

Из указа Зеленского неясно, уволен ли Демченко из комитета. В указе Зеленского о самом комитете засекречено несколько статей, и неизвестно, входит ли в его состав первый замсекретаря СНБО по своей должности.

По информации главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, Демченко уволили и с этой должности.