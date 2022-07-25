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Зеленский уволил Демченко из СНБО

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Демченко работал в СНБО с 2020 года
Демченко работал в СНБО с 2020 года
Фото: rnbo.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Демченко с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Указ был опубликован на сайте президента 25 июля. 

"Уволить Демченко Руслана Михайловича с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в документе. 

Руслан Демченко на государственной службе с конца 1980-х. В 2010–2014 годах, во времена президентства Виктора Януковича, он был замминистра иностранных дел. В 2014 году его назначили советником пятого президента Петра Порошенко, в 2019-м – советником Зеленского. С 2020 года Демченко работал первым заместителем секретаря СНБО и начальником комитета по разведке при президенте. 

Из указа Зеленского неясно, уволен ли Демченко из комитета. В указе Зеленского о самом комитете засекречено несколько статей, и неизвестно, входит ли в его состав первый замсекретаря СНБО по своей должности. 

По информации главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, Демченко уволили и с этой должности. 

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0eZHpk3iAgXMjVNDKvxMAdKHz7miR5NqZke1qk9US4ihyTCA1Nasyfkpm9m3EuT78l

Контекст:

В ноябре 2021 года программа "Схемы" (проект "Радіо Свобода") выпустила расследование, что Демченко в 2010 году лоббировал Харьковские соглашения, согласно которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму. Он утверждал, что "Черноморский флот РФ не станет причиной активизации террористической деятельности в регионе или нестабильности в Крыму". Зеленский в ответ на сюжет журналистов сказал, что не хочет оправдывать Демченко, но тот в должности заместителя министра иностранных дел "не подписывал никакие Харьковские соглашения", что сейчас возможную причастность чиновника к этому документу расследуют правоохранительные органы и он дает показания.

В феврале 2022 года бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба сказал в интервью Гордону, что не знает, являются ли Ермак и Демченко российскими агентами, но эта информация, по его мнению, была у тогдашнего главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Баканова Верховная Рада отправила в отставку 19 июля

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СНБО, Руслан Демченко, отставка, Владимир Зеленский, увольнение, Харьковские соглашения
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