Зеленский уволил Демченко из СНБО

Указ был опубликован на сайте президента 25 июля.
"Уволить Демченко Руслана Михайловича с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в документе.
Руслан Демченко на государственной службе с конца 1980-х. В 2010–2014 годах, во времена президентства Виктора Януковича, он был замминистра иностранных дел. В 2014 году его назначили советником пятого президента Петра Порошенко, в 2019-м – советником Зеленского. С 2020 года Демченко работал первым заместителем секретаря СНБО и начальником комитета по разведке при президенте.
Из указа Зеленского неясно, уволен ли Демченко из комитета. В указе Зеленского о самом комитете засекречено несколько статей, и неизвестно, входит ли в его состав первый замсекретаря СНБО по своей должности.
По информации главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, Демченко уволили и с этой должности.
В ноябре 2021 года программа "Схемы" (проект "Радіо Свобода") выпустила расследование, что Демченко в 2010 году лоббировал Харьковские соглашения, согласно которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму. Он утверждал, что "Черноморский флот РФ не станет причиной активизации террористической деятельности в регионе или нестабильности в Крыму". Зеленский в ответ на сюжет журналистов сказал, что не хочет оправдывать Демченко, но тот в должности заместителя министра иностранных дел "не подписывал никакие Харьковские соглашения", что сейчас возможную причастность чиновника к этому документу расследуют правоохранительные органы и он дает показания.
В феврале 2022 года бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба сказал в интервью Гордону, что не знает, являются ли Ермак и Демченко российскими агентами, но эта информация, по его мнению, была у тогдашнего главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Баканова Верховная Рада отправила в отставку 19 июля.