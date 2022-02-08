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Бурба: Мне кажется, кто-то возле Зеленского его хорошо обрабатывает. Над этим надо работать контрразведке

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Бурба: Иногда Зеленский говорит вещи, которые тяжело анализировать
Бурба: Иногда Зеленский говорит вещи, которые тяжело анализировать
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба считает, что в окружении президента Украины Владимира Зеленского есть люди, которые его "хорошо обрабатывают". Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Ваши коллеги на уровне руководителей спецслужб говорят мне, что необязательно, чтобы первое лицо было [иностранным] агентом. Важно окружить его людьми, которые будут "сливать" информацию, куда нужно. Скажите, пожалуйста, а Владимир Зеленский понимает, что происходит вокруг него? Есть ощущение, что он понимает ситуацию, или он вообще пребывает в облаках?" – спросил Гордон.

Бурба сказал, что в разные периоды он видел двух разных Зеленских. С одним они "адекватно общались", другой позволял себе делать острые выпаді в сторону украинской военной разведки и лично Бурбы (на пресс-марафоне в ноябре 2021 года Зеленский назвал бывшего руководителя ГУР "авантюристом и аферистом" и заявил, что тот хотел втянуть Украину в "огромный скандал"). 

"То, что я слушал, как он общался с журналистами и [какие] выпады в мою сторону [делал], – это неадекватность. Наверное, есть умные ребята в Офисе [президента], которые его готовят. В его случае нужно или [больше] читать или все запоминать и учить наизусть. Иногда он говорит вещи, которые тяжело анализировать", – сказал Бурба.

Он отметил, что президент говорит "несуразные слова" в адрес военнослужащих, которые с 2014 года "в окопах сидели" и "охраняли его сон, когда он давал концерты [со студией "Квартал 95]".

"Что касается вашего вопроса: понимает ли он? Не согласен, что он все не может понять. Знаете, как в том анекдоте: "где-то помню, где-то не помню". И у нас в офисе [президента] – "где-то что-то я забыл, где-то что-то я не помню". Но попробую сформулировать одним предложением. Мне кажется, что хорошо работа идет возле него, кто-то возле него хорошо его обрабатывает... Над этим надо работать спецслужбам в контрразведке", – считает Бурба.

Бывший руководитель ГУР сказал, что не знает, являются ли руководитель Офиса президента Андрей Ермак и глава комитета по разведке при президенте Руслан Демченко российскими агентами, но это информация, по его мнению, есть у главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Он уточнил, что анализ нескольких проваленных спецопераций украинских спецслужб свидетельствует о том, что их "слили" и что "слив" был на высоком уровне".

"Анализ показывает, что как раз в 2020 году у нас стали [наблюдаться] активные провалы. Мы у себя в системе ГУР ничего не поменяли. Грубо говоря, как был доклад мне, как были группы определены, конспирация и так далее [так все и осталось], но, как только докладывалось наверх, начинались проблемы", – сказал бывший начальник военной разведки.

Бурба напомнил, что, когда он докладывал Зеленскому, глава государства в кабинете всегда был не один. Там также находились руководитель Офиса президента (вначале это был Андрей Богдан, затем – Ермак), заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец, Демченко и помощница президента Мария Левченко.

"Я докладывал в том числе людям, которых я называл... [Потом] соответственно, операции "сливались", – сказал бывший руководитель ГУР.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Бурба был начальником ГУР Минобороны в 2016–2020 годах. Он возглавлял ведомство, когда готовилась операция по захвату бойцов российской частной военной компании "Вагнер".

Бурба ушел из ГУР со скандалом, он заявил, что решение высшего руководства государства перенести спецоперацию стало одной из причин ее провала.

В декабре 2021 года стало известно, что Бурба уволился с военной службыСейчас он преподает в Национальной академии СБУ.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, СБУ, контрразведка, Руслан Демченко, Владимир Зеленский, иностранные агенты, студия Квартал 95, Иван Баканов, Офис президента Украины, Василий Бурба, Андрей Ермак, ГУР Минобороны Украины
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