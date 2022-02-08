Бурба: Мне кажется, кто-то возле Зеленского его хорошо обрабатывает. Над этим надо работать контрразведке

"Ваши коллеги на уровне руководителей спецслужб говорят мне, что необязательно, чтобы первое лицо было [иностранным] агентом. Важно окружить его людьми, которые будут "сливать" информацию, куда нужно. Скажите, пожалуйста, а Владимир Зеленский понимает, что происходит вокруг него? Есть ощущение, что он понимает ситуацию, или он вообще пребывает в облаках?" – спросил Гордон.

Бурба сказал, что в разные периоды он видел двух разных Зеленских. С одним они "адекватно общались", другой позволял себе делать острые выпаді в сторону украинской военной разведки и лично Бурбы (на пресс-марафоне в ноябре 2021 года Зеленский назвал бывшего руководителя ГУР "авантюристом и аферистом" и заявил, что тот хотел втянуть Украину в "огромный скандал").

"То, что я слушал, как он общался с журналистами и [какие] выпады в мою сторону [делал], – это неадекватность. Наверное, есть умные ребята в Офисе [президента], которые его готовят. В его случае нужно или [больше] читать или все запоминать и учить наизусть. Иногда он говорит вещи, которые тяжело анализировать", – сказал Бурба.

Он отметил, что президент говорит "несуразные слова" в адрес военнослужащих, которые с 2014 года "в окопах сидели" и "охраняли его сон, когда он давал концерты [со студией "Квартал 95]".

"Что касается вашего вопроса: понимает ли он? Не согласен, что он все не может понять. Знаете, как в том анекдоте: "где-то помню, где-то не помню". И у нас в офисе [президента] – "где-то что-то я забыл, где-то что-то я не помню". Но попробую сформулировать одним предложением. Мне кажется, что хорошо работа идет возле него, кто-то возле него хорошо его обрабатывает... Над этим надо работать спецслужбам в контрразведке", – считает Бурба.

Бывший руководитель ГУР сказал, что не знает, являются ли руководитель Офиса президента Андрей Ермак и глава комитета по разведке при президенте Руслан Демченко российскими агентами, но это информация, по его мнению, есть у главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Он уточнил, что анализ нескольких проваленных спецопераций украинских спецслужб свидетельствует о том, что их "слили" и что "слив" был на высоком уровне".

"Анализ показывает, что как раз в 2020 году у нас стали [наблюдаться] активные провалы. Мы у себя в системе ГУР ничего не поменяли. Грубо говоря, как был доклад мне, как были группы определены, конспирация и так далее [так все и осталось], но, как только докладывалось наверх, начинались проблемы", – сказал бывший начальник военной разведки.

Бурба напомнил, что, когда он докладывал Зеленскому, глава государства в кабинете всегда был не один. Там также находились руководитель Офиса президента (вначале это был Андрей Богдан, затем – Ермак), заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец, Демченко и помощница президента Мария Левченко.

"Я докладывал в том числе людям, которых я называл... [Потом] соответственно, операции "сливались", – сказал бывший руководитель ГУР.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube