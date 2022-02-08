"Даже в Африке". ГУР Минобороны проводит операции по всему миру, сказал Бурба

Бурба: Если наши цели будут в Африке, мы будем работать и там Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Да [по всему миру]", – сказал Бурба.

Журналист уточнил: "Везде-везде, даже в Африке?"

"Если наши цели, таргеты – граждане России, которые относятся к вооруженным силам, спецслужбам РФ, будут даже в Африке, мы будем работать и там по ним", – ответил экс-глава ГУР.

Интервью с Бурбой выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00