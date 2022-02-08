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"Даже в Африке". ГУР Минобороны проводит операции по всему миру, сказал Бурба

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Бурба: Если наши цели будут в Африке, мы будем работать и там
Бурба: Если наши цели будут в Африке, мы будем работать и там
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Главное управление разведки Министерства обороны Украины проводит операции по всему миру. Об этом глава ГУР в 2016–2020 годах Василий Бурба рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Да [по всему миру]", – сказал Бурба.

Журналист уточнил: "Везде-везде, даже в Африке?"

"Если наши цели, таргеты – граждане России, которые относятся к вооруженным силам, спецслужбам РФ, будут даже в Африке, мы будем работать и там по ним", – ответил экс-глава ГУР.

Интервью с Бурбой выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Бурба родился в 1978 году в Ровно. Окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (специальность – "международная информация") и Национальную академию Службы безопасности Украины.

В 2010–2014 годах возглавлял управление в подразделении СБУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью (управление "К"). В 2014 году был назначен и.о. начальника департамента контрразведки СБУ. Принимал участие в боевых действиях на Донбассе, руководил оперативной группой контрразведки СБУ в зоне проведения антитеррористической операции.

В 2015 году перевелся в Главное управление разведки Министерства обороны. В 2016 году пятый президент Петр Порошенко назначил Бурбу начальником ГУР. Он сохранил свою должность после избрания президентом Зеленского. В 2020 году Бурбу уволили с должности. В 2021 году он ушел с военной службы. Сейчас преподает в Национальной академии СБУ.

Под руководством Бурбы ГУР разработало и провело ряд резонансных спецопераций, в том числе спецоперацию по захвату бойцов ЧВК "Вагнер", которая в итоге не была до конца реализована.

После Бурбы ГУР возглавил Кирилл Буданов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Африка, спецоперация, Василий Бурба, ГУР Минобороны Украины
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