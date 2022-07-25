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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"О преступлениях России должен знать весь мир". Президент Гватемалы посетил Бородянку, Бучу и Ирпень

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Президент Гватемалы выразил свою поддержку Украине, отметили в Киевской ОВА
Президент Гватемалы выразил свою поддержку Украине, отметили в Киевской ОВА
Фото: Київська обласна військова адміністрація / Telegram

Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи 25 июля посетил освобожденную в начале апреля от российских оккупантов территорию Киевской области.

Об этом сообщается в Telegram Киевской областной военной администрации (ОВА).

"Бородянка, Буча, Ирпень – эти населенные пункты стали трагическим символом зверств российской армии против гражданских украинцев, – говорится в сообщении. – Президент Гватемалы выразил свою поддержку Украине и подчеркнул, что о преступлениях России должен знать весь мир".

В ОВА отметили, что "официальные визиты международных партнеров являются важной составляющей в войне, которая продолжается и на информационном поле".

13 июня Джамматтеи провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом глава Украинского государства сообщил в вечернем обращении на следующий день, его цитирует пресс-центр Офиса президента.

"И… разговор с президентом Эквадора, и вчерашний разговор с президентом Гватемалы стали только началом нашей новой политики по возобновлению отношений с Латинской Америкой", – отметил Зеленский.

22 июля Кабмин одобрил проект соглашения между Украиной и Гватемалой о взаимной отмене визовых требований (сроком до 90 дней в течение 180 дней), сообщил пресс-центр правительства.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Гватемала "твердо поддерживает Украину в противодействии российской агрессии".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В населенных пунктах Киевской области после деоккупации нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщал в интервью "РБК-Украина", которое вышло 5 июля, что в Киевской области найдены тела 1339 мирных жителей, ставших жертвами российской агрессии. "Задокументировано, что почти 700 человек были убиты из оружия, то есть имели пулевые ранения", – сказал он.

Теги: Россия, Украина, Киевская ОГА, Киевская область, агрессия, Ирпень, Гватемала, Буча, преступление, война России против Украины, президент, визит, российские оккупанты, Бородянка, деоккупация
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