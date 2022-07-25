"О преступлениях России должен знать весь мир". Президент Гватемалы посетил Бородянку, Бучу и Ирпень

Об этом сообщается в Telegram Киевской областной военной администрации (ОВА).
"Бородянка, Буча, Ирпень – эти населенные пункты стали трагическим символом зверств российской армии против гражданских украинцев, – говорится в сообщении. – Президент Гватемалы выразил свою поддержку Украине и подчеркнул, что о преступлениях России должен знать весь мир".
В ОВА отметили, что "официальные визиты международных партнеров являются важной составляющей в войне, которая продолжается и на информационном поле".
13 июня Джамматтеи провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом глава Украинского государства сообщил в вечернем обращении на следующий день, его цитирует пресс-центр Офиса президента.
"И… разговор с президентом Эквадора, и вчерашний разговор с президентом Гватемалы стали только началом нашей новой политики по возобновлению отношений с Латинской Америкой", – отметил Зеленский.
22 июля Кабмин одобрил проект соглашения между Украиной и Гватемалой о взаимной отмене визовых требований (сроком до 90 дней в течение 180 дней), сообщил пресс-центр правительства.
По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Гватемала "твердо поддерживает Украину в противодействии российской агрессии".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В населенных пунктах Киевской области после деоккупации нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщал в интервью "РБК-Украина", которое вышло 5 июля, что в Киевской области найдены тела 1339 мирных жителей, ставших жертвами российской агрессии. "Задокументировано, что почти 700 человек были убиты из оружия, то есть имели пулевые ранения", – сказал он.