"О преступлениях России должен знать весь мир". Президент Гватемалы посетил Бородянку, Бучу и Ирпень

Об этом сообщается в Telegram Киевской областной военной администрации (ОВА).

"Бородянка, Буча, Ирпень – эти населенные пункты стали трагическим символом зверств российской армии против гражданских украинцев, – говорится в сообщении. – Президент Гватемалы выразил свою поддержку Украине и подчеркнул, что о преступлениях России должен знать весь мир".

В ОВА отметили, что "официальные визиты международных партнеров являются важной составляющей в войне, которая продолжается и на информационном поле".

13 июня Джамматтеи провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом глава Украинского государства сообщил в вечернем обращении на следующий день, его цитирует пресс-центр Офиса президента.

"И… разговор с президентом Эквадора, и вчерашний разговор с президентом Гватемалы стали только началом нашей новой политики по возобновлению отношений с Латинской Америкой", – отметил Зеленский.

22 июля Кабмин одобрил проект соглашения между Украиной и Гватемалой о взаимной отмене визовых требований (сроком до 90 дней в течение 180 дней), сообщил пресс-центр правительства.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Гватемала "твердо поддерживает Украину в противодействии российской агрессии".

Война России против Украины. Главное (обновляется)