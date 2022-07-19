Посол Словении посетил Ирпень

По его словам, делегация прибыла, чтобы узнать о потребностях города в международной помощи.

"Конечно, она нам очень нужна. Поэтому передал послу и его коллегам презентации всех наших разрушенных объектов. Особенно их внимание привлекли поврежденные школы, и господин Менцин сразу же пообещал помочь нашим учебным заведениям компьютерной техникой", – заявил Маркушин.

Посольство Словении в Украине в Twitter опубликовало фото визита Менцина.

"Сегодня посол Менцин посетил Ирпень и осмотрел разрушение гражданской инфраструктуры российскими войсками. В ходе визита состоялась встреча с мэром Ирпеня Александром Маркушиным. Стороны обсудили текущую ситуацию в городе и помощь, необходимую в реконструкции", – говорится в сообщении.

Сьогодні Посол Менцін відвідав Ірпінь та оглянув руйнування цивільної інфраструктури російськими військами. У ході візиту відбулася також зустріч з мером Ірпіня Олександром Маркушином. Сторони обговорили поточну ситуацію в місті та допомогу, яка необхідна у реконструкції. pic.twitter.com/q0DtLyEnUj — Slovenia in Ukraine (@SLOinUKR) July 19, 2022