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Посол Словении посетил Ирпень

Менцин посетил Ирпень
Менцин посетил Ирпень
Фото: Slovenia in Ukraine / Twitter

Посол Словении в Украине Томаж Менцин 19 июля посетил Ирпень Киевской области. Об этом в Telegram сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

По его словам, делегация прибыла, чтобы узнать о потребностях города в международной помощи.

"Конечно, она нам очень нужна. Поэтому передал послу и его коллегам презентации всех наших разрушенных объектов. Особенно их внимание привлекли поврежденные школы, и господин Менцин сразу же пообещал помочь нашим учебным заведениям компьютерной техникой", – заявил Маркушин.

Посольство Словении в Украине в Twitter опубликовало фото визита Менцина.

"Сегодня посол Менцин посетил Ирпень и осмотрел разрушение гражданской инфраструктуры российскими войсками. В ходе визита состоялась встреча с мэром Ирпеня Александром Маркушиным. Стороны обсудили текущую ситуацию в городе и помощь, необходимую в реконструкции", – говорится в сообщении.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщал в интервью "РБК-Украина", которое вышло 5 июля, что в Киевской области найдены тела 1339 мирных жителей, ставших жертвами российской агрессии. "Задокументировано, что почти 700 человек были убиты из оружия, то есть имели пулевые ранения", – сказал он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киевская область, Ирпень, война России против Украины, Томаж Менцин
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