Посол Словении посетил Ирпень

По его словам, делегация прибыла, чтобы узнать о потребностях города в международной помощи.
"Конечно, она нам очень нужна. Поэтому передал послу и его коллегам презентации всех наших разрушенных объектов. Особенно их внимание привлекли поврежденные школы, и господин Менцин сразу же пообещал помочь нашим учебным заведениям компьютерной техникой", – заявил Маркушин.
Посольство Словении в Украине в Twitter опубликовало фото визита Менцина.
"Сегодня посол Менцин посетил Ирпень и осмотрел разрушение гражданской инфраструктуры российскими войсками. В ходе визита состоялась встреча с мэром Ирпеня Александром Маркушиным. Стороны обсудили текущую ситуацию в городе и помощь, необходимую в реконструкции", – говорится в сообщении.
Сьогодні Посол Менцін відвідав Ірпінь та оглянув руйнування цивільної інфраструктури російськими військами. У ході візиту відбулася також зустріч з мером Ірпіня Олександром Маркушином. Сторони обговорили поточну ситуацію в місті та допомогу, яка необхідна у реконструкції. pic.twitter.com/q0DtLyEnUj— Slovenia in Ukraine (@SLOinUKR) July 19, 2022
Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщал в интервью "РБК-Украина", которое вышло 5 июля, что в Киевской области найдены тела 1339 мирных жителей, ставших жертвами российской агрессии. "Задокументировано, что почти 700 человек были убиты из оружия, то есть имели пулевые ранения", – сказал он.