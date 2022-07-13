  Фронтмен Kozak System: Встанут ли проукраинские артисты на одной сцене с Loboda? Не встанут, потому что не верят

"У нас есть совсем упоротые артисты – Ани Лорак, [Таисия] Повалий, которые стали коллаборантами и воюют против Украины. А есть такие, например, как Loboda, которая говорит, что часть своей прибыли будет отдавать детям Ирпеня, – обратилась к Леньо ведущая. – Ваше [музыкальное] сообщество будет буллить таких людей, не допускать [на сцену]? Посоветуете ли вы украинскому зрителю принимать ее после такого покаяния?"

Леньо в ответ заявил, что проукраинское музыкальное сообщество не готово выходить с этой артисткой на одну сцену, несмотря на то, что она осудила российскую агрессию и занимается волонтерством.

"До "вчерашнего дня было два сообщества – проукраинское сообщество и "какая разница" сообщество, – сказал он. – К проукраинскому сообществу, с которым мы дружим, встречаемся, относятся [певцы] Тарас Чубай, Тарас Петриненко, [группы] "Кому вниз", "Мандри", "Без обмежень", "Антитіла", ТНМК, "Бумбокс", ВВ, Kozak System, [певица] Мария Бурмака. Могу забыть многих – это огромнейший список артистов, у которых четкая гражданская позиция, это проукраинские артисты. Встанут ли эти артисты завтра на [одной сцене] на концерте с Loboda, которая вопреки своему прошлому сейчас финансирует детей Ирпеня? Не встанут. Почему? Потому что не верят. Вот и все. Кто оценивает? Я оцениваю: не верю, не встану".

Леньо подчеркнул, что может изменить свое мнение после личного общения с артисткой, увидев соответствующие документы о финансовой помощи городу Ирпень.

"Когда она осознает, какое огромнейшее зло она делала, гастролируя [в РФ] и не проявляя свою гражданскую позицию здесь, – возможно, через год, два или 10 и встанем. Всем надо давать возможность эволюционировать. Но это было бы неестественно, если бы озвученная мной когорта завтра приняла бы эту артистку к себе", – подытожил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Наталія Мосейчук / YouTube