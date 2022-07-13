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13 июля, 2022
 
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Фронтмен Kozak System: Встанут ли проукраинские артисты на одной сцене с Loboda? Не встанут, потому что не верят

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До полномасштабного вторжения РФ в Украину Loboda строила карьеру в стране-агрессоре
До полномасштабного вторжения РФ в Украину Loboda строила карьеру в стране-агрессоре
Фото: LOBODA / Facebook

Солист украинской группы Kozak System Иван Леньо в интервью, которое 10 июля опубликовано на YouTube-канале украинской журналистки Натальи Мосейчук, прокомментировал свое отношение к украинской певице Loboda, которая после возвращения из страны-агрессора РФ пообещала помогать восстанавливать освобожденный от российских оккупантов родной город Ирпень.

"У нас есть совсем упоротые артисты – Ани Лорак, [Таисия] Повалий, которые стали коллаборантами и воюют против Украины. А есть такие, например, как Loboda, которая говорит, что часть своей прибыли будет отдавать детям Ирпеня, – обратилась к Леньо ведущая. – Ваше [музыкальное] сообщество будет буллить таких людей, не допускать [на сцену]? Посоветуете ли вы украинскому зрителю принимать ее после такого покаяния?"

Леньо в ответ заявил, что проукраинское музыкальное сообщество не готово выходить с этой артисткой на одну сцену, несмотря на то, что она осудила российскую агрессию и занимается волонтерством.

"До "вчерашнего дня было два сообщества – проукраинское сообщество и "какая разница" сообщество, –  сказал он. – К проукраинскому сообществу, с которым мы дружим, встречаемся, относятся [певцы] Тарас Чубай, Тарас Петриненко, [группы] "Кому вниз", "Мандри", "Без обмежень", "Антитіла", ТНМК, "Бумбокс", ВВ, Kozak System, [певица] Мария Бурмака. Могу забыть многих – это огромнейший список артистов, у которых четкая гражданская позиция, это проукраинские артисты. Встанут ли эти артисты завтра на [одной сцене] на концерте с Loboda, которая вопреки своему прошлому сейчас финансирует детей Ирпеня? Не встанут. Почему? Потому что не верят. Вот и все. Кто оценивает? Я оцениваю: не верю, не встану".

Леньо подчеркнул, что может изменить свое мнение после личного общения с артисткой, увидев соответствующие документы о финансовой помощи городу Ирпень. 

"Когда она осознает, какое огромнейшее зло она делала, гастролируя [в РФ] и не проявляя свою гражданскую позицию здесь,  возможно, через год, два или 10 и встанем. Всем надо давать возможность эволюционировать. Но это было бы неестественно, если бы озвученная мной когорта завтра приняла бы эту артистку к себе", – подытожил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Наталія Мосейчук / YouTube
Контекст:

До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.

24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 

Кум певицы, украинский ведущий Анатолий Анатолич, комментируя молчание артистки в первый месяц войны, заявил, что она не могла говорить, так как в это время вместе с членами своей семьи находилась в РФ. 

15 июня певица впервые после полномасштабного вторжения РФ приехала в Украину и посетила разрушенный российскими оккупантами Ирпень. На видео, которые она опубликовала в Instagram, вместе с ней также запечатлен мэр Александр Маркушин. Комментируя приезд артистки, он заявил, что Loboda пообещала передать городу часть денег, вырученных от концертной деятельности. В частности, певица намерена взять шефство над отстраиванием одного из детских садов города. Мэр Ирпеня уточнил, что на то, чтобы восстановить разрушенный российскими оккупантами один детский сад, необходимо порядка 20 млн грн.

Теги: Бумбокс, Ани Лорак, Мария Бурмака, Ирпень, война России против Украины, Loboda, Антитіла, Тарас Чубай, Наталья Мосейчук, Иван Леньо
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