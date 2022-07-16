В Ирпене полиция задержала женщину, в автомобиле которой нашли взрывчатку – мэр

"При отработке на блокпосте на выезде из Ирпеня в микрорайне Синергия в одном из автомобилей обнаружена взрывчатка. За рулем была женщина, ее задержала полиция", – написал городской голова.

Маркушин опубликовал фото взрывчатки. Ее в итоге обезвредили в том же микрорайоне, добавил мэр Ирпеня в Facebook.

По словам Маркушина, на блокпостах города в других автомобилях были обнаружены также наркотические вещества и оружие.

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