В Ирпене полиция задержала женщину, в автомобиле которой нашли взрывчатку – мэр

"При отработке на блокпосте на выезде из Ирпеня в микрорайне Синергия в одном из автомобилей обнаружена взрывчатка. За рулем была женщина, ее задержала полиция", – написал городской голова.
Маркушин опубликовал фото взрывчатки. Ее в итоге обезвредили в том же микрорайоне, добавил мэр Ирпеня в Facebook.
По словам Маркушина, на блокпостах города в других автомобилях были обнаружены также наркотические вещества и оружие.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.