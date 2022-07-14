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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Демидове открывают проезд по мосту, взорванному из-за удара молнии

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Мост ремонтировали две недели
Мост ремонтировали две недели
Фото: Володимир Підкурганний / Facebook

Проезд по мосту через реку Ирпень в районе села Демидов Киевской области, разрушенному в результате детонации взрывного устройства после удара молнии, будет открыт 14 июля. Об этом сообщил глава Дымерской территориальной громады Владимир Пидкурганный.

"Две недели не было проезда через мост в Демидове... Завтра возобновляется полноценный проезд (и общественного транспорта) через мост, который отремонтировали на неделю раньше, чем планировалось", – написал он в Facebook 13 июля. 

Подкурганный выразил благодарность Киевской ОВА и ее главе Алексею Кулебе.

Скриншот: Володимир Підкурганний / Facebook
Скриншот: Володимир Підкурганний / Facebook

Контекст:

Автомобильный мост был разрушен 29 июня. Один человек погиб, двое были ранены. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко пояснял, что из-за удара молнии в мост "произошла детонация взрывного устройства".

Движение транспорта по этому участку дороги с того момента было временно остановлено.

Теги: Киевская область, Ирпень, мост, молния, проезд
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