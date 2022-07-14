В Демидове открывают проезд по мосту, взорванному из-за удара молнии

"Две недели не было проезда через мост в Демидове... Завтра возобновляется полноценный проезд (и общественного транспорта) через мост, который отремонтировали на неделю раньше, чем планировалось", – написал он в Facebook 13 июля.

Подкурганный выразил благодарность Киевской ОВА и ее главе Алексею Кулебе.

Контекст:

Автомобильный мост был разрушен 29 июня. Один человек погиб, двое были ранены. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко пояснял, что из-за удара молнии в мост "произошла детонация взрывного устройства".

Движение транспорта по этому участку дороги с того момента было временно остановлено.