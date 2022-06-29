ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

"Детонация из-за молнии". В Киевской области разрушен мост через реку Ирпень, есть раненые и погибший

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В результате происшествия пострадали люди
В результате происшествия пострадали люди
Фото: Володимир Підкурганний / Facebook

В Вышгородском районе Киевской области, в районе села Демидов 29 июня разрушен мост через реку Ирпень. Об этом сообщила в Telegram Киевская областная военная администрация.

По предварительной информации, один человек погиб, двое ранены. На месте работают спасатели и экстренные службы. Движение по мосту временно ограничили.

"Проводятся следственные действия по выяснению причин инцидента", – говорится в сообщении. 

Председатель Дымерской территориальной общины Владимир Пидкурганный в Facebook написал, что сейчас ведется работа над организацией проезда транспорта через село Козаровичи. 

На вопрос, что случилось с мостом, он написал: "Детонация из-за молнии. Не паниковать". Что именно сдетонировало, чиновник не уточнил.

Скриншот: Володимир Підкурганний / Facebook
Скриншот: Володимир Підкурганний / Facebook

В комментариях Виктория Марченко – вероятно, свидетельница ситуации – опубликовала несколько фотографий с места происшествия и написала: "Молния попала в опору моста, а у опоры моста была мина, которая сдетонировала. По мосту в это время двигалась еще машина с пассажирами, которая повреждена и тоже там стоит сейчас, ждет помощи. Проезд перекрыт". 

Скриншот: Володимир Підкурганний / Facebook

Теги: Киевская область, раненые, Ирпень, мост, гроза, молния, мина, погибшие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "У Нади больше денег, чем у всех остальных в этом четырехугольнике". Друг Дорофеевой высказался о новом романе певицы
  "У Нади больше денег, чем у всех остальных в этом четырехугольнике". Друг Дорофеевой высказался о новом романе певицы
28-летний внук Ротару: Казалось, вижу сон, от которого никогда не проснусь
28-летний внук Ротару: Казалось, вижу сон, от которого никогда не проснусь
Зеленская: Украинцы, которым пришлось искать убежище по всему миру, должны знать: их ждут в Украине
Зеленская: Украинцы, которым пришлось искать убежище по всему миру, должны знать: их ждут в Украине
Свитолина примет участие в благотворительном теннисном турнире в Польше в поддержку Украины
Свитолина примет участие в благотворительном теннисном турнире в Польше в поддержку Украины
После победы в суде над экс-женой Херд Депп возвращается к съемкам в "Пиратах Карибского моря". СМИ назвали сумму гонорара
После победы в суде над экс-женой Херд Депп возвращается к съемкам в "Пиратах Карибского моря". СМИ назвали сумму гонорара
Вакарчук спел в Варшаве "Обійми" на польском языке и показал Путину средний палец. Видео
Вакарчук спел в Варшаве "Обійми" на польском языке и показал Путину средний палец. Видео
"В зале не было равнодушных, никто не смог сдержать слез". В Киеве состоялся моноспектакль с участием Могилевской "Я вдома". Фото, видео
"В зале не было равнодушных, никто не смог сдержать слез". В Киеве состоялся моноспектакль с участием Могилевской "Я вдома". Фото, видео
  Серга: Для меня Тодоренко больше нет. Таких людей надо лишать украинского паспорта
  Серга: Для меня Тодоренко больше нет. Таких людей надо лишать украинского паспорта G
Алеся БАЦМАН
"До слез". Наталка Карпа показала встречу двухлетней дочери с отцом – защитником Украины. Видео
"До слез". Наталка Карпа показала встречу двухлетней дочери с отцом – защитником Украины. Видео
"Вот это поворот!" Каминская показала растяжку
"Вот это поворот!" Каминская показала растяжку
"Картинка смешная". Арестович показал, как к нему относятся украинцы
"Картинка смешная". Арестович показал, как к нему относятся украинцы
"В полку продажных путинистов прибыло". В сети обсуждают Добронравова из "Сватов", который приехал "орков в госпитале проведать"
"В полку продажных путинистов прибыло". В сети обсуждают Добронравова из "Сватов", который приехал "орков в госпитале проведать"
"Неприятная болячка". Наташа Королева призналась, что уже долго болеет
"Неприятная болячка". Наташа Королева призналась, что уже долго болеет
Dantes: Желаю каждому дождаться и любить вопреки всем ужасам
Dantes: Желаю каждому дождаться и любить вопреки всем ужасам
Хименес-Браво: У восточного соседа День Конституции как день лопуха назначение одинаковое
Хименес-Браво: У восточного соседа День Конституции – как день лопуха – назначение одинаковое
Звезда сериала "Ничто не случается дважды" страдает от тяжелой болезни. Подробности рассказала ее коллега
Звезда сериала "Ничто не случается дважды" страдает от тяжелой болезни. Подробности рассказала ее коллега
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Моя душа открыта". 44-летняя Толкалина снялась без трусов (332821)
2
Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу (94427)
3
Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит (93577)
4
"Такое ощущение, что жизнь ее побросала". Арестович оценил "Мисс Крым 2022" и рассмотрел вблизи ее тату на груди (90309)
5
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине (80475)
6
"Я пробовал зарядить по-мужски. Дать уверенности, что все будет нормально". Тополя рассказал о встрече с Зеленским на передовой (76428)
7
"Внимание, красотка", "Просто невероятно". 57-летняя Херли позировала на велосипеде в бикини (50126)
8
41-летний Виталий Ким: Как жена относится к тому, что я один из главных крашей страны? Скажем так: с опаской (47055)
 
 
 
 