"Детонация из-за молнии". В Киевской области разрушен мост через реку Ирпень, есть раненые и погибший

Председатель Дымерской территориальной общины Владимир Пидкурганный в Facebook написал, что сейчас ведется работа над организацией проезда транспорта через село Козаровичи.
На вопрос, что случилось с мостом, он написал: "Детонация из-за молнии. Не паниковать". Что именно сдетонировало, чиновник не уточнил.
В комментариях Виктория Марченко – вероятно, свидетельница ситуации – опубликовала несколько фотографий с места происшествия и написала: "Молния попала в опору моста, а у опоры моста была мина, которая сдетонировала. По мосту в это время двигалась еще машина с пассажирами, которая повреждена и тоже там стоит сейчас, ждет помощи. Проезд перекрыт".