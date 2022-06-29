"Детонация из-за молнии". В Киевской области разрушен мост через реку Ирпень, есть раненые и погибший

По предварительной информации, один человек погиб, двое ранены. На месте работают спасатели и экстренные службы. Движение по мосту временно ограничили.

"Проводятся следственные действия по выяснению причин инцидента", – говорится в сообщении.

Председатель Дымерской территориальной общины Владимир Пидкурганный в Facebook написал, что сейчас ведется работа над организацией проезда транспорта через село Козаровичи.

На вопрос, что случилось с мостом, он написал: "Детонация из-за молнии. Не паниковать". Что именно сдетонировало, чиновник не уточнил.

Скриншот: Володимир Підкурганний / Facebook

В комментариях Виктория Марченко – вероятно, свидетельница ситуации – опубликовала несколько фотографий с места происшествия и написала: "Молния попала в опору моста, а у опоры моста была мина, которая сдетонировала. По мосту в это время двигалась еще машина с пассажирами, которая повреждена и тоже там стоит сейчас, ждет помощи. Проезд перекрыт".