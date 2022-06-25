Украине следует подумать, есть ли смысл восстанавливать разрушенные мосты на старых местах – эксперт из США

"Мы знаем, что 300 где-то мостов были разрушены в Украине, их нужно, конечно, отстроить. Но возникает вопрос: были ли они в правильном месте, нужно ли, может, в других местах построить с учетом того, как переориентируется украинская экономика, как она смотрит в будущее?" – сказал Джоунз.

По его словам, Украине следует учитывать, что почти вся ее инфраструктура строилась в "советские времена, при господстве Москвы, а сейчас абсолютно другие времена".

"Люди должны решать, какой будет их экономика будущего. Это включает и дороги, и железную дорогу, и другое", – объяснил американский эксперт.

Джоунз считает, что Украине следует привлечь к восстановлению "международные источники технологического плана".

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