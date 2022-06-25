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ОБЩЕСТВО

Украине следует подумать, есть ли смысл восстанавливать разрушенные мосты на старых местах – эксперт из США

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Джоунз подчеркнул, что инфраструктура Украины строилась преимущественно при "господстве Москвы"
Джоунз подчеркнул, что инфраструктура Украины строилась преимущественно при "господстве Москвы"
Фото: ЕРА

Украине не следует восстанавливать разрушенные во время войны мосты на тех же местах. Такое мнение 24 июня на Киевском форуме по безопасности выразил президент по вопросам региональной политики и корпоративных отношений корпорации Bechtel (США), бывший и.о. помощника госсекретаря США по Ближнему Востоку и посол в Ираке и Иордании Стюарт Джоунз, его выступление транслировал фонд экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка Open Ukraine.

"Мы знаем, что 300 где-то мостов были разрушены в Украине, их нужно, конечно, отстроить. Но возникает вопрос: были ли они в правильном месте, нужно ли, может, в других местах построить с учетом того, как переориентируется украинская экономика, как она смотрит в будущее?" – сказал Джоунз.

По его словам, Украине следует учитывать, что почти вся ее инфраструктура строилась в "советские времена, при господстве Москвы, а сейчас абсолютно другие времена".

"Люди должны решать, какой будет их экономика будущего. Это включает и дороги, и железную дорогу, и другое", – объяснил американский эксперт.

Джоунз считает, что Украине следует привлечь к восстановлению "международные источники технологического плана".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Киевский форум по безопасности организован фондом Яценюка Open Ukraine.

Контекст:

По оценке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения, которое началось 24 февраля, в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет. 21 июня он повторил эту оценку в комментарии Le Monde

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам главы Кабмина, послевоенное восстановление Украины планируют проводить в три этапа.

21 июня президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер говорил, что на восстановление Украины может понадобиться до $1,1 трлн внешней помощи.

Теги: Россия, СССР, инвестиции, война, экономика, Москва, вторжение, мост, война России против Украины, дороги, инфраструктура, Киевский форум по безопасности
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