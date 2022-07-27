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Зеленский заявил, что Украина отметит День Независимости, несмотря на войну. Но формат на разглашает, чтобы не воспользовались "агрессивные соседи"

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Зеленский не оглашает планы празднования Дня Независимости в 2022 году, но заверил, что самая важная для Украины дата будет отмечаться
Зеленский не оглашает планы празднования Дня Независимости в 2022 году, но заверил, что самая важная для Украины дата будет отмечаться
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что страна и украинский народ отпразднуют День Независимости 24 августа, несмотря на войну. Об этом сообщает 25 июля официальный сайт главы государства.

Украина будет отмечать все важные даты, связанные с историей страны, ведь во время полномасштабной российской агрессии следует уделять особое внимание важным страницам истории государства, отметил президент во время встречи с представителями СМИ по итогам переговоров с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи Файа.

"Несмотря на то, что в стране идет война, мы точно будем отмечать все важные даты для нашего государства. Да, ввиду условий безопасности не очень громко, не можем себе позволить, поскольку деньги идут на фронт. Но эти даты обязательно будут в нашем календаре, в нашей памяти и для наших детей. Это мы обязательно должны делать", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что важно преодолеть российский нарратив, искажающий историю украинской государственности.

"День государственности, День крещения Киевской Руси – это великая история нашего великого народа. И просто так нельзя сломить сегодня наше государство: история несокрушимости нашего государства – это не один год и не один день. Эта история – тысячелетняя. Поэтому боремся и потому точно победим", – сказал он.

"Интерфакс-Украина" приводит цитату Зеленского с брифинга, в которой президент уточняет, почему не будет заранее разглашать формат празднования – из соображений безопасности.

"Точно не хочется предупреждать наших агрессивных соседей относительно того, что будет происходить. А происходить будет", – подытожил глава государства.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В настоящий момент оно продлено до 23 августа 2022 года. В связи с этим праздники и памятные даты, такие как Международный женский день (8 марта), День памяти и примирения (8 мая), День победы над нацизмом (9 мая) и День Конституции (28 июня), широко не отмечались.

23 августа, в День государственного флага Украины, намечен старт футбольного чемпионата Украинской премьер-лиги.

Теги: Россия, Украина, праздники, военное положение, независимость, история, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, календарь, безопасность, выходной, День государственности, российские оккупанты
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