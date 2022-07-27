Зеленский заявил, что Украина отметит День Независимости, несмотря на войну. Но формат на разглашает, чтобы не воспользовались "агрессивные соседи"

Зеленский не оглашает планы празднования Дня Независимости в 2022 году, но заверил, что самая важная для Украины дата будет отмечаться Фото: president.gov.ua

Украина будет отмечать все важные даты, связанные с историей страны, ведь во время полномасштабной российской агрессии следует уделять особое внимание важным страницам истории государства, отметил президент во время встречи с представителями СМИ по итогам переговоров с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи Файа.

"Несмотря на то, что в стране идет война, мы точно будем отмечать все важные даты для нашего государства. Да, ввиду условий безопасности не очень громко, не можем себе позволить, поскольку деньги идут на фронт. Но эти даты обязательно будут в нашем календаре, в нашей памяти и для наших детей. Это мы обязательно должны делать", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что важно преодолеть российский нарратив, искажающий историю украинской государственности.

"День государственности, День крещения Киевской Руси – это великая история нашего великого народа. И просто так нельзя сломить сегодня наше государство: история несокрушимости нашего государства – это не один год и не один день. Эта история – тысячелетняя. Поэтому боремся и потому точно победим", – сказал он.

"Интерфакс-Украина" приводит цитату Зеленского с брифинга, в которой президент уточняет, почему не будет заранее разглашать формат празднования – из соображений безопасности.

"Точно не хочется предупреждать наших агрессивных соседей относительно того, что будет происходить. А происходить будет", – подытожил глава государства.