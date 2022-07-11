Гутцайт назвал дату начала нового чемпионата УПЛ. Турнир пройдет в Украине, по сирене матчи будут прерываться

Порядок организации и проведения соревнований в условиях военного положения пока готов не окончательно, рассказал министр. Регламент прорабатывается спортивным ведомством вместе с Украинской ассоциацией футбола (УАФ), Минобороны, МВД, Минэкономики, Нацполицией, ГСЧС, областными и Киевской городской военными администрациями.
"Пока согласовываем детали, могу сказать точно: матчи будут проводиться на территории Украины, без зрителей, с разрешения местных военных администраций и с соблюдением всех правил безопасности", – заявил он.
Безопасность, по словам Гутцайта, будет главным приоритетом, поэтому для каждого стадиона, который примет матчи чемпионата, обязательным станет наличие обустроенного по всем стандартам убежища.
"Во время воздушных тревог матчи будут останавливаться – футболисты, тренеры и весь штат должны оперативно пройти в укрытие.
На каждой игре, заверил глава Минспорта, обязательно будут присутствовать представители местных военных администраций, бригады медиков и ГСЧС.
Соревнования украинской Премьер-лиги сезона 2021/2022 в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину завершили досрочно, турнирная таблица лиги сезона 2021/2022 зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года.
Первое место осталось за "Шахтером", "Динамо" финишировало вторым, на третьем месте – СК "Днепр-1".
В начале июня глава УАФ Андрей Павелко сообщил в интервью Associated Press, что в августе возобновится чемпионат Украины по футболу на всех уровнях: УПЛ, первая лига, вторая лига, женский чемпионат. Он отметил, что решение было принято совместно с президентом Украины, организация игр будет обсуждаться с властями и военными.
5 июля Павелко рассказал, что чемпионат УПЛ, вероятно, примут Киев, Киевская, Львовская, Закарпатская и, возможно, Тернопольская области.