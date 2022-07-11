Гутцайт назвал дату начала нового чемпионата УПЛ. Турнир пройдет в Украине, по сирене матчи будут прерываться

Чемпионат Украины по футболу решено проводить даже в условиях военного положения Фото: Павел Дацковский / Gordonua.com

Порядок организации и проведения соревнований в условиях военного положения пока готов не окончательно, рассказал министр. Регламент прорабатывается спортивным ведомством вместе с Украинской ассоциацией футбола (УАФ), Минобороны, МВД, Минэкономики, Нацполицией, ГСЧС, областными и Киевской городской военными администрациями.

"Пока согласовываем детали, могу сказать точно: матчи будут проводиться на территории Украины, без зрителей, с разрешения местных военных администраций и с соблюдением всех правил безопасности", – заявил он.

Безопасность, по словам Гутцайта, будет главным приоритетом, поэтому для каждого стадиона, который примет матчи чемпионата, обязательным станет наличие обустроенного по всем стандартам убежища.

"Во время воздушных тревог матчи будут останавливаться – футболисты, тренеры и весь штат должны оперативно пройти в укрытие.

На каждой игре, заверил глава Минспорта, обязательно будут присутствовать представители местных военных администраций, бригады медиков и ГСЧС.