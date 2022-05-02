Сезон в украинской Премьер-лиге по футболу завершился досрочно, медали вручать не будут

"Рассмотрев протокол №141 от 26 апреля общего собрания участников УПЛ, исполком УАФ утвердил решение о досрочном завершении соревнований УПЛ сезона 2021/2022, о чем администрация УАФ уведомит УЕФА", – говорится в сообщении.

Сайт Премьер-лиги пишет, что собрание участников УПЛ проходило в режиме видеоконференции.

"Клубы украинской Премьер-лиги поддержали предложение завершить лигу сезона 2021/2022, поскольку чемпионат не может быть доигран. Турнирная таблица лиги сезона 2021/2022 зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года. Награждение призеров проводиться не будет", – объяснили там.

По состоянию на 24 февраля в УПЛ были сыграны 18 туров из 30 запланированных. С 47 очками лидировал донецкий "Шахтер", на два меньше у киевского "Динамо".

В зону еврокубков, помимо "Шахтера" и "Динамо", попали также "Днепр-1" (Днепр), "Заря" (Луганск) и "Ворскла" (Полтава).

Скриншот: upl.ua