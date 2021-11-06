Киевское "Динамо" впервые проиграло в сезоне УПЛ – "Ворскле" на "Олимпийском"

Матч проходил на НСК "Олимпийский" в Киеве и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

"Ворскла" забивала голкиперу "Динамо" Георгию Бущану на 34-й минуте (Лукас Ранжел) и на 74-й (пенальти реализовал Оливье Тилль), пишет "Террикон".

С 80-й минуты поединка киевляне играли в большинстве после удаления (две желтые карточки) игрока полтавской команды Даниила Кравчука (вышел на замену с 69-й минуты).

На пятой компенсированной минуте матча Витиньо сумел один мяч забить, но для ничьей этого не хватило.

Поражение от "Ворсклы" стало для "Динамо" первым в нынешнем сезоне УПЛ. До этого команда 11 раз выиграла и дважды сыграла вничью.

Киевляне продолжают возглавлять турнирную таблицу, у них 35 очков. На три очка меньше у донецкого "Шахтера", свою игру команда сыграет 7 ноября против "Колоса" из Ковалевки.

"Ворскла" благодаря" победе набирает 28 очков и поднимается на третье место УПЛ.