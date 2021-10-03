"Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью в украинской Премьер-лиге, они остались лидерами турнира

В матче лидеров чемпионата мячей забито не было, итоговый результат – 0:0.
В УПЛ отметили, что "Динамо" могло забить уже на девятой минуте, но удар Карлоса де Пены пришелся в стойку ворот "Шахтера". Моменты были в ходе матча у обеих команд, а во втором тайме команды стали действовать осторожнее.
В других поединках 10-го тура УПЛ, которые проходили с 1-го по 3 октября, зафиксированы такие результаты:
Возглавляет турнирную таблицу "Динамо" с 26 очками. У "Шахтера" – 23 очка. На третьем месте идет "Ворскла", у нее 21 очко.
22 сентября в матче за Суперкубок Украины "Шахтер" разгромил "Динамо" со счетом 3:0.