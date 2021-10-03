Шевченко может возглавить шотландский клуб – СМИ

Шевченко с июля 2016 года был главным тренером сборной Украины Фото: EPA

Как отмечает "Чемпионат", в нынешнем сезоне "Селтик" стартовал с двух поражений в Лиге Европы. Кроме того, команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Шотландии с десятью очками в семи матчах. Именно поэтому их тренера Анте Постекоглу могут заменить на Шевченко.

Кандидатура Шевченко привлекательна по нескольким причинам. Он сейчас свободен, знает английский, и ему для работы в Шотландии не потребуется виза, так как его семья проживает в Великобритании, отмечает The Sun.