Шевченко может возглавить сборную Турции по футболу – СМИ

Cборная Украины под руководством тренера Шевченко впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу Фото: ЕРА

По данным СМИ, Шевченко, а также тренер сборной Германии по футболу U-21 Штефан Кунц, вошли в короткий список кандидатов Турецкой футбольной федерации (TFF) на эту должность.

Кунц в карьере футболиста был нападающим, в свое время выступал за турецкий "Бешикташ".

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш ушел в отставку 10 сентября, сообщала TFF в Twitter.

A Millî Tak * m Teknik Direktörümüz * enol Güne * ile yap * lan görü * meler sonras * nda kar * l * kl * olarak yollar * n ayr * lmas * na karar verilmi * tir. De * erli hocam * z Say * n * enol Güne * ’e görev sürecindeki çal * malar * ve Türk futboluna yapt * katk * lar için te * ekkür ederiz. pic.twitter.com/JWPhHdvchr — TFF (@TFF_Org) September 10, 2021

За два дня до этого в отборочном поединке на чемпионат мира по футболу команда Турции разгромно проиграла сборной Нидерландов (6:1), отмечает Football.ua.