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Шевченко может возглавить сборную Турции по футболу – СМИ

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Cборная Украины под руководством тренера Шевченко впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу
Cборная Украины под руководством тренера Шевченко впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу
Фото: ЕРА

Бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко может стать новым тренером национальной сборной Турции по футболу, написал 15 сентября немецкий спортивный журнал Kicker, ссылаясь на свои источники.

По данным СМИ, Шевченко, а также тренер сборной Германии по футболу U-21 Штефан Кунц, вошли в короткий список кандидатов Турецкой футбольной федерации (TFF) на эту должность.

Кунц в карьере футболиста был нападающим, в свое время выступал за турецкий "Бешикташ".

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш ушел в отставку 10 сентября, сообщала TFF в Twitter.

За два дня до этого в отборочном поединке на чемпионат мира по футболу команда Турции разгромно проиграла сборной Нидерландов (6:1), отмечает Football.ua.

Контекст:

Шевченко с июля 2016 года был главным тренером сборной Украины. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации.

Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).

1 августа Шевченко заявил о завершении контракта с УАФ и подтвердил намерение работать клубным тренером. Павелко сообщил, что Шевченко и его тренерский штаб решили развивать свою карьеру на клубном уровне.

18 августа стало известно, что исполком Украинской ассоциации футбола назначил Александра Петракова на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины.

Шевченко 3 сентября заявил, что хотел продолжать работать со сборной, пока не сообщалось, что он заключил контракт с каким-либо клубом.

6 сентября УАФ ответила, что функционеры отправляли Шевченко предложение продлить контракт, но он якобы не ответил.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: футбол, Турция, Андрей Шевченко, сборная Украины, чемпионат мира, карьера, тренер
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