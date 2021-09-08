ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Гордон: Павелко давно пора снять с должности и выкинуть на свалку истории

Гордон: Павелко поступил с Шевченко непозволительно безобразно
Гордон: Павелко поступил с Шевченко непозволительно безобразно
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Ответственность за то, что бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко не продолжил работу с главной командой страны, лежит на президенте Украинской ассоциации футбола Андрее Павелко. Об это в эфире телеканала "Украина 24" заявил украинский журналист, основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

"Я так понимаю, Павелко что-то намудрил. Я с большим неуважением отношусь к этому персонажу. Это чистое недоразумение на посту президента Федерации футбола Украины. И судя по тем материалам, которые попадаются в прессе, еще и воришка. Я думаю, он поступил с Шевченко, гордостью нашего футбола, непозволительно безобразно. Конечно, хотелось бы услышать мнение самого Андрея Николаевича на этот счет. И самого Павелко. Которого давно пора снять [с должности] и выкинуть на свалку истории", – подчеркнул Гордон.

Контекст:

Шевченко был главным тренером сборной Украины с июля 2016 года. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации.

Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).

1 августа 2021 года Шевченко заявил о завершении контракта с УАФ и подтвердил намерение работать клубным тренером. Павелко сообщил, что Шевченко и его тренерский штаб решили развивать свою карьеру на клубном уровне.

18 августа стало известно, что исполком Украинской ассоциации футбола назначил Александра Петракова на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины.

Шевченко 3 сентября заявил, что хотел продолжать работать со сборной, пока не сообщалось, что он заключил контракт с каким-либо клубом.

6 сентября УАФ ответила, что функционеры отправляли Шевченко предложение продлить контракт, но он якобы не ответил

Теги: футбол, Дмитрий Гордон, Украина, Андрей Шевченко, сборная Украины, Андрей Павелко, УАФ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Жениться было одним из самых мудрых решений в моей жизни". Порошенко с супругой отметили муслиновую свадьбу
"Жениться было одним из самых мудрых решений в моей жизни". Порошенко с супругой отметили муслиновую свадьбу
8 сентября: Микеланджело создал "Давида", день рождения правнучки гетмана Дорошенко, смерть Лени Рифеншталь
8 сентября: Микеланджело создал "Давида", день рождения правнучки гетмана Дорошенко, смерть Лени Рифеншталь
Как приготовить сочные беляши. Рецепт из детства
Как приготовить сочные беляши. Рецепт из детства
8 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
8 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
  Отец четверых сыновей Андрей Шевченко рассказал, почему они с женой больше не хотят детей
  Отец четверых сыновей Андрей Шевченко рассказал, почему они с женой больше не хотят детей
"Не все так просто". Продюсер "1+1" прокомментировал вероятность трансляции нацотбора на "Евровидение" вместо СТБ
"Не все так просто". Продюсер "1+1" прокомментировал вероятность трансляции нацотбора на "Евровидение" вместо СТБ
Осадчая и Горбунов рассекретили имя новорожденного сына
Осадчая и Горбунов рассекретили имя новорожденного сына
"Хороша мамуля", "Похоже на фото с места преступления". Полуголая Мейхер снялась в странной позе на земле
"Хороша мамуля", "Похоже на фото с места преступления". Полуголая Мейхер снялась в странной позе на земле
"У нее есть один недостаток". 67-летний Макаревич рассказал о семейной жизни с 37-летней женой
"У нее есть один недостаток". 67-летний Макаревич рассказал о семейной жизни с 37-летней женой
Каменских травмировалась во время концерта в Турции. Фото
Каменских травмировалась во время концерта в Турции. Фото
"Прекратите выпячивать свой зад!", "Неприличная", "Тигрица". Maruv в неглиже позировала на балконе в Монако
"Прекратите выпячивать свой зад!", "Неприличная", "Тигрица". Maruv в неглиже позировала на балконе в Монако
Гвоздева показала, какими они с мужем были 10 лет назад, и призналась, что за это время не купила себе новые шорты
Гвоздева показала, какими они с мужем были 10 лет назад, и призналась, что за это время не купила себе новые шорты
"Пошлятина", "Когда порнуху ждать с вашим участием?" Глюк'oZa показала, как принимает душ, гладя себя
"Пошлятина", "Когда порнуху ждать с вашим участием?" Глюк'oZa показала, как принимает душ, гладя себя
  "А почему Подкопаева всегда рядом на всех праздниках?" Министр спорта назвал причины отсутствия Баюл на Дне Независимости
  "А почему Подкопаева всегда рядом на всех праздниках?" Министр спорта назвал причины отсутствия Баюл на Дне Независимости
Поздравления с днем рождения в стихах. 10 четверостиший
Поздравления с днем рождения в стихах. 10 четверостиший
"По-настоящему я любила троих мужчин". Каминская рассказала, как относится к бывшим и какие у нее отношения с нынешним возлюбленным
"По-настоящему я любила троих мужчин". Каминская рассказала, как относится к бывшим и какие у нее отношения с нынешним возлюбленным
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес перед камерой выставила грудь
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес перед камерой выставила грудь
"Хищная, страстная". Мейхер в белье показала огромную татуировку на бедре
"Хищная, страстная". Мейхер в белье показала огромную татуировку на бедре
  Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
  Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
Тина Кароль впервые отреагировала на шоу "Танцы со звездами", которое покинула в новом сезоне
Тина Кароль впервые отреагировала на шоу "Танцы со звездами", которое покинула в новом сезоне
"Какое сладкое удовольствие". Звезда "Великолепного века" Узерли в глубоком декольте исполнила восточный танец
"Какое сладкое удовольствие". Звезда "Великолепного века" Узерли в глубоком декольте исполнила восточный танец
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS