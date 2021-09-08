Гордон: Павелко давно пора снять с должности и выкинуть на свалку истории

"Я так понимаю, Павелко что-то намудрил. Я с большим неуважением отношусь к этому персонажу. Это чистое недоразумение на посту президента Федерации футбола Украины. И судя по тем материалам, которые попадаются в прессе, еще и воришка. Я думаю, он поступил с Шевченко, гордостью нашего футбола, непозволительно безобразно. Конечно, хотелось бы услышать мнение самого Андрея Николаевича на этот счет. И самого Павелко. Которого давно пора снять [с должности] и выкинуть на свалку истории", – подчеркнул Гордон.

Контекст:

Шевченко был главным тренером сборной Украины с июля 2016 года. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации.

Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).

1 августа 2021 года Шевченко заявил о завершении контракта с УАФ и подтвердил намерение работать клубным тренером. Павелко сообщил, что Шевченко и его тренерский штаб решили развивать свою карьеру на клубном уровне.

18 августа стало известно, что исполком Украинской ассоциации футбола назначил Александра Петракова на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины.