Гордон: Павелко давно пора снять с должности и выкинуть на свалку истории

"Я так понимаю, Павелко что-то намудрил. Я с большим неуважением отношусь к этому персонажу. Это чистое недоразумение на посту президента Федерации футбола Украины. И судя по тем материалам, которые попадаются в прессе, еще и воришка. Я думаю, он поступил с Шевченко, гордостью нашего футбола, непозволительно безобразно. Конечно, хотелось бы услышать мнение самого Андрея Николаевича на этот счет. И самого Павелко. Которого давно пора снять [с должности] и выкинуть на свалку истории", – подчеркнул Гордон.
Шевченко был главным тренером сборной Украины с июля 2016 года. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации.
Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).
1 августа 2021 года Шевченко заявил о завершении контракта с УАФ и подтвердил намерение работать клубным тренером. Павелко сообщил, что Шевченко и его тренерский штаб решили развивать свою карьеру на клубном уровне.
18 августа стало известно, что исполком Украинской ассоциации футбола назначил Александра Петракова на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины.
Шевченко 3 сентября заявил, что хотел продолжать работать со сборной, пока не сообщалось, что он заключил контракт с каким-либо клубом.
6 сентября УАФ ответила, что функционеры отправляли Шевченко предложение продлить контракт, но он якобы не ответил.