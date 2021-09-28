"Снова услышать эту музыку". Шевченко заявил об огромном желании вернуться в "Милан"

В составе "Милана" Шевченко стал обладателем "Золотого мяча" Фото: EPA

Вспоминая времена, когда играл в составе итальянского клуба, Шевченко отметил, что ему "не хватает энергии на поле, когда слышно фанатов и полностью сфокусирован". Бывший форвард "Милана" добавил, что "скучает по подготовке и напряжению перед матчами".

В то же время Шевченко рассказал об "огромном желании вернуться в "Милан" и снова услышать эту музыку".

По данным портала Transfermarkt, Шевченко суммарно отыграл за "Милан" 322 матча, забив 175 мячей и отдав 45 голевых передач.

В составе итальянского клуба Шевченко стал победителем Лиги чемпионов в 2003 году, а в 2004-м был награжден "Золотым мячом" как лучший игрок в Европе.