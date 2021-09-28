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"Снова услышать эту музыку". Шевченко заявил об огромном желании вернуться в "Милан"

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В составе "Милана" Шевченко стал обладателем "Золотого мяча"
В составе "Милана" Шевченко стал обладателем "Золотого мяча"
Фото: EPA

Экс-тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, который за карьеру футболиста с 1999-го по 2006 год выступал за итальянский "Милан", заявил, что имеет огромное желание вернуться в бывший клуб. Об этом Шевченко сказал в интервью газете Pianeta Milan, опубликованном 26 сентября.

Вспоминая времена, когда играл в составе итальянского клуба, Шевченко отметил, что ему "не хватает энергии на поле, когда слышно фанатов и полностью сфокусирован". Бывший форвард "Милана" добавил, что "скучает по подготовке и напряжению перед матчами".

В то же время Шевченко рассказал об "огромном желании вернуться в "Милан" и снова услышать эту музыку".

По данным портала Transfermarkt, Шевченко суммарно отыграл за "Милан" 322 матча, забив 175 мячей и отдав 45 голевых передач.

В составе итальянского клуба Шевченко стал победителем Лиги чемпионов в 2003 году, а в 2004-м был награжден "Золотым мячом" как лучший игрок в Европе.

Контекст:

Шевченко с июля 2016 года был главным тренером сборной Украины. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации.

Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).

1 августа Шевченко заявил о завершении контракта с УАФ. Павелко сообщил, что Шевченко и его тренерский штаб решили развивать свою карьеру на клубном уровне.

18 августа стало известно, что исполком Украинской ассоциации футбола назначил Александра Петракова на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины.

Шевченко 3 сентября заявил, что хотел продолжать работать со сборной. 6 сентября УАФ отреагировала, что функционеры отправляли Шевченко предложение продлить контракт, но он якобы не ответил.

29 сентября 2019 года итальянское издание Tuttomercatoweb сообщало, что "Милан" думает об увольнении главного тренера команды Марко Джампаоло, а на пост нового наставника рассматривается Андрей Шевченко.

2 октября Tuttomercatoweb писало, что Шевченко согласился возглавить "Милан", но с двумя условиями. 8 октября итальянский клуб уволил главного тренера команды Джампаоло, назначив вместо него Стефано Пиоли.

Теги: Украина, Андрей Шевченко, сборная Украины, Милан, карьера, футболист, работа, тренер, интервью
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