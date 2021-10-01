Тренер "Шерифа" Вернидуб: Готов ли я приехать работать в Россию? Нет. Я люблю Украину и готов положить голову за нее

"Шериф" Вернидуба лидирует в группе D после двух туров в Лиге чемпионов, победив донецкий "Шахтер" и мадридский "Реал".

Журналисты спросили украинского тренера, готов ли он приехать работать в Россию.

"Я уже говорил: нет. Если отношения наладятся, то да. А сейчас я свою позицию не буду менять", – ответил Вернидуб.

Сотрудники издания уточнили у тренера, что должно случиться, чтобы он приехал в РФ.

"Когда мы начнем жить так, как жили раньше. Я люблю свою страну и готов положить голову за нее", – добавил Вернидуб.

По мнению наставника, украинский футбол сильнее российского – в Украине "достаточно много молодых футболистов", а в РФ – мало. Вернидуб отметил, что в России, в отличие от Украины, почти все команды – бюджетные.

"Я очень хочу, чтобы мы обошли Россию [в рейтинге УЕФА]. Бюджет – это одно. Ты его получил и распилил. А когда есть хозяин, то все понимают, что человек считает каждую копейку. Все с этим считаются", – резюмировал тренер.