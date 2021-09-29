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"Шериф" шокировал Мадрид. Команда украинского тренера Вернидуба вырвала победу у "Реала" в Лиге чемпионов

Команда украинского тренера Вернидуба выиграла второй матч подряд в Лиге чемпионов
Команда украинского тренера Вернидуба выиграла второй матч подряд в Лиге чемпионов
Фото: EPA

"Шериф" из Тирасполя создал сенсацию в футбольной Лиге чемпионов: команда, которую тренирует украинский специалист Юрий Вернидуб, со счетом 2:1 победила мадридский "Реал" на его поле. Об этом сообщается 28 сентября на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

На "Сантьяго Бернабеу" "Шериф" забил первым. На 25-й минуте матча с передачи Кристиано ударом головой отличился Джасурбек Яхшибоев.  

"Галактикос" сравняли счет после перерыва с пенальти, сделал это капитан "Реала" Карим Бензема.

Голевую точку на 90-й минуте ударом в "девятку" ворот мадридцев поставил полузащитник сборной Люксембурга Себастьян Тилль.

2:1 – вторая подряд победа "Шерифа" в групповом раунде Лиги чемпионов.

Команда из Тирасполя – лидер квартета D. Донецкой "Шахтер" с одним набранным пунктом пока на последнем месте.

Скриншот: uefa.com
Скриншот: uefa.com

Контекст:

В первом туре Лиги чемпионов "Шериф" со счетом 2:0 победил в Тирасполе "Шахтер".

Теги: футбол, Украина, Лига чемпионов, Реал (Мадрид), тренер, Юрий Вернидуб, Шериф Тирасполь
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