"Шериф" шокировал Мадрид. Команда украинского тренера Вернидуба вырвала победу у "Реала" в Лиге чемпионов

Команда украинского тренера Вернидуба выиграла второй матч подряд в Лиге чемпионов Фото: EPA

На "Сантьяго Бернабеу" "Шериф" забил первым. На 25-й минуте матча с передачи Кристиано ударом головой отличился Джасурбек Яхшибоев.

"Галактикос" сравняли счет после перерыва с пенальти, сделал это капитан "Реала" Карим Бензема.

Голевую точку на 90-й минуте ударом в "девятку" ворот мадридцев поставил полузащитник сборной Люксембурга Себастьян Тилль.

2:1 – вторая подряд победа "Шерифа" в групповом раунде Лиги чемпионов.

Команда из Тирасполя – лидер квартета D. Донецкой "Шахтер" с одним набранным пунктом пока на последнем месте.

Скриншот: uefa.com