"Шериф" шокировал Мадрид. Команда украинского тренера Вернидуба вырвала победу у "Реала" в Лиге чемпионов

На "Сантьяго Бернабеу" "Шериф" забил первым. На 25-й минуте матча с передачи Кристиано ударом головой отличился Джасурбек Яхшибоев.
"Галактикос" сравняли счет после перерыва с пенальти, сделал это капитан "Реала" Карим Бензема.
Голевую точку на 90-й минуте ударом в "девятку" ворот мадридцев поставил полузащитник сборной Люксембурга Себастьян Тилль.
2:1 – вторая подряд победа "Шерифа" в групповом раунде Лиги чемпионов.
Команда из Тирасполя – лидер квартета D. Донецкой "Шахтер" с одним набранным пунктом пока на последнем месте.
В первом туре Лиги чемпионов "Шериф" со счетом 2:0 победил в Тирасполе "Шахтер".