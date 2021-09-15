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"Шахтер" уступил "Шерифу" в первом туре Лиги чемпионов

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"Шахтер" не смог забить "Шерифу" в Тирасполе
"Шахтер" не смог забить "Шерифу" в Тирасполе
Фото: FC SHAKHTAR DONETSK / Twitter

Донецкий "Шахтер" стартовал с поражения в групповом раунде футбольной Лиги чемпионов: в Тирасполе команда тренера Роберто Де Дзерби проиграла местному клубу "Шериф", сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций 15 сентября.

Вице-чемпион Украины пропустил дважды – по голу в каждом из таймов.

На 16-й минуте матча "горняки" обрезались в центре поля, игроки "Шерифа" быстро организовали контрвыпад, а навес Кристиано с левого фланга с лета реализовал Адама Траоре, 1:0.

После перерыва хозяева поля удвоили счет матча. На 62-й минуте игры второй ассист записал на свой счет Кристиано, в этот раз на его передачу откликнулся вышедший на замену Момо Янсане, он без препятствий замкнул головой подачу бразильца, 2:0. Больше голов команды не забивали.

Согласно клубному рейтингу УЕФА, "Шахтер" в групповом раунде Лиги чемпионов проиграл самому слабому из трех своих соперников в квартете D. Тренирует клуб из Тирасполя украинский наставник Юрий Вернидуб.

Во втором поединке (после матча "Шахтера") в Милане играли "Интер" и мадридский "Реал".

В матче второго тура группы D Лиги чемпионов "Шахтер" 28 сентября сыграет в Киеве на НСК "Олимпийский" против "Интера". В истории турнира команды провели между собой четыре матча: один раз побеждал клуб из Милана, трижды поединок соперников закончился вничью.

Теги: футбол, Украина, УЕФА, Лига чемпионов, Реал (Мадрид), Шахтер Донецк, Милан, Тирасполь, НСК Олимпийский, тренер, Юрий Вернидуб, Интер Милан, Роберто Де Дзерби, турнир, Шериф Тирасполь
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