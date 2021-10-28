Против "Динамо" в Лиге чемпионов "Барселона" сыграет с новым тренером. Кумана уволили

"Барселона" освободила Рональда Кумана от обязанностей тренера первой команды. Президент клуба Жоан Лапорта сообщил ему о решении после поражения от "Райо Вальекано". Рональд Куман попрощается с командой в четверг", – говорится в сообщении.

Испанский футбольный гранд поблагодарил Кумана "за службу клубу" и пожелал ему "всего наилучшего в его профессиональной карьере".

Поединок "Барселоны" с мадридским "Райо Вальекано" в чемпионате испанской Ла-Лиги состоялся 27 октября в столице страны и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

После поражения "Барселона" занимает девятое место среди 20 команд.

В Лиге чемпионов команда из Барселоны играет в одной группе с киевским "Динамо", именно между собой они сыграют ближайший матч – 2 ноября в Киеве. На прошлой неделе поединок этих же команд в Испании завершился минимальной победой команды Кумана со счетом 1:0. "Барселона" занимает третье место из четырех команд в группе.