Луческу признан лучшим тренером УПЛ в 2021 году

Румынский специалист получил награду от Всеукраинского объединения футбольных тренеров.
В сезоне 2020–2021 годов Луческу выиграл с киевским клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. Помимо этого, в уходящем году "Динамо" под его руководством вернулось в групповой этап Лиги чемпионов.
По ходу сезона румынский специалист шесть раз становился лучшим тренером тура.
Второе место в рейтинге занял наставник луганской "Зари" Виктор Скрыпник, третий – главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич.
После назначения Луческу в июле 2020 года главным тренером "Динамо" команда завоевала все три национальных трофея.
25 августа – Суперкубок Украины, обыграв чемпиона украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" (3:1).
25 апреля 2021 года "Динамо", обыграв со счетом 5:0 "Ингулец" из поселка Петрово Кировоградской области, досрочно стало чемпионом Украины.
13 мая – Кубок Украины. В финале с результатом 1:0 киевляне победили луганскую "Зарю".
Ультрас "Динамо" выражали недовольство назначением Луческу тренером команды. Ранее румынский специалист работал в донецком "Шахтере", главном конкуренте "Динамо" в национальных турнирах.
2 июня стало известно, что "Динамо" продлило контракт с Луческу до лета 2023 года.