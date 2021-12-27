Луческу признан лучшим тренером УПЛ в 2021 году

Румынский специалист получил награду от Всеукраинского объединения футбольных тренеров.

В сезоне 2020–2021 годов Луческу выиграл с киевским клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. Помимо этого, в уходящем году "Динамо" под его руководством вернулось в групповой этап Лиги чемпионов.

По ходу сезона румынский специалист шесть раз становился лучшим тренером тура.

Второе место в рейтинге занял наставник луганской "Зари" Виктор Скрыпник, третий – главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич.