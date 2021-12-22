ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Луческу подтвердил переход Миколенко в английский "Эвертон"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Луческу заявил, что рад переходу Миколенко (в белом) в "Эвертон"
Луческу заявил, что рад переходу Миколенко (в белом) в "Эвертон"
Фото: EPA

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу подтвердил, что защитник команды Виталий Миколенко переходит в клуб английской Премьер-лиги (АПЛ) "Эвертон".

Об этом Луческу сообщил в интервью румынскому изданию Gazeta Sporturilor, опубликованном 21 декабря.

Наставник "Динамо" подчеркнул, что "рад, что молодой игрок из его команды сейчас переходит в "Эвертон".

Луческу уточнил, что имеет в виду Миколенко.

Как отмечает издание, 76-летний Луческу в пятый раз был признан лучшим футбольным тренером года в Румынии по результатам опроса Gazeta Sporturilor.

В ежегодном опросе принимали участие все тренеры, президенты и капитаны клубов румынского высшего дивизиона, а также журналисты и читатели Gazeta Sporturilor.

Луческу признавали лучшим тренером Румынии в 2004, 2010, 2012 и 2014 годах.

О том, что Миколенко близок к переходу в "Эвертон", 14 декабря сообщал Telegram-канал "Динамо Киев Inside". По данным румынского портала Playsport, английский клуб предложил "Динамо" за футболиста €23 млн.

На Миколенко также претендовала итальянская "Рома", но ее предложение было меньше на €3 млн.

Контекст:

По данным портала Transfermarkt, 22-летний Миколенко сыграл за сборную Украины 21 матч, он дебютировал за национальную команду при тренере Андрее Шевченко.

"Эвертон" после 17 сыгранных матчей в АПЛ занимает в турнирной таблице 14-е место из 20 команд. В активе "ирисок" 19 очков – пять побед, четыре ничьих и восемь поражений. Тренирует "Эвертон" испанский наставник Рафаэль Бенитес.

Теги: футбол, Румыния, Англия, Динамо Киев, Мирча Луческу, футболист, Эвертон Ливерпуль, тренер, интервью, Английская Премьер-лига, Виталий Миколенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как тебе идет красная помада". Дорофеева в порванных джинсах показала, как красит губы
"Как тебе идет красная помада". Дорофеева в порванных джинсах показала, как красит губы
"Невероятные ноги", "Бомбезные". Фагот похвастался ногами своей 47-летней возлюбленной
"Невероятные ноги", "Бомбезные". Фагот похвастался ногами своей 47-летней возлюбленной
"Давно с гипсом была?" Асмус напугала сеть эквилибристическим трюком
"Давно с гипсом была?" Асмус напугала сеть эквилибристическим трюком
"Сисечки", "Света, вы меня волнуете". Лобода крупным планом показала грудь
"Сисечки", "Света, вы меня волнуете". Лобода крупным планом показала грудь
  "Я была совсем радикально настроена". Звезда студии "Квартал 95" Кравец рассказала, почему ее брак оказался на грани развода
  "Я была совсем радикально настроена". Звезда студии "Квартал 95" Кравец рассказала, почему ее брак оказался на грани развода
"Ребенок сейчас выпрыгнет". Беременная звезда "Орла и решки" Астровская позировала с широко расставленными ногами
"Ребенок сейчас выпрыгнет". Беременная звезда "Орла и решки" Астровская позировала с широко расставленными ногами
"Постарел Гриша", "Какое уставшее лицо". 59-летний Лепс показал, как выглядит в первый день после развода
"Постарел Гриша", "Какое уставшее лицо". 59-летний Лепс показал, как выглядит в первый день после развода
Тина Кароль заявила, что автор хита "Гуси" Wellboy записал эту песню на ее деньги
Тина Кароль заявила, что автор хита "Гуси" Wellboy записал эту песню на ее деньги
Модный блогер Кьяра Ферраньи обнажила пятую точку и попросила написать ей самый сексистский комментарий
Модный блогер Кьяра Ферраньи обнажила пятую точку и попросила написать ей самый сексистский комментарий
"Обворожительная". 20-летняя солистка "ВИА Гры" Тарасова прогнулась перед камерой в трусах с двумя дырками
"Обворожительная". 20-летняя солистка "ВИА Гры" Тарасова прогнулась перед камерой в трусах с двумя дырками
"Официально разведенная" блогер Пустовит обнажила грудь и ногу в роскошном платье
"Официально разведенная" блогер Пустовит обнажила грудь и ногу в роскошном платье
  "Вова нашел себе нормальную работу". Актриса "Квартал 95" Кравец рассказала, когда в последний раз виделась со своим кумом Зеленским
  "Вова нашел себе нормальную работу". Актриса "Квартал 95" Кравец рассказала, когда в последний раз виделась со своим кумом Зеленским
Донателла Версаче показала 10 нарядов Versace, которые выбрали ее звездные клиенты для красных дорожек в 2021 году
Донателла Версаче показала 10 нарядов Versace, которые выбрали ее звездные клиенты для красных дорожек в 2021 году
  Каминская рассказала, сколько квартир смогла купить за 15 лет работы в группе "НеАнгелы"
  Каминская рассказала, сколько квартир смогла купить за 15 лет работы в группе "НеАнгелы"
"А сейчас модно так?", "У Веры что-то с нарядом". Брежнева засветила пах в мужских объятиях
"А сейчас модно так?", "У Веры что-то с нарядом". Брежнева засветила пах в мужских объятиях
Внебрачный сын Шварценеггера рассказал, почему отказался носить фамилию отца
Внебрачный сын Шварценеггера рассказал, почему отказался носить фамилию отца
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность (371624)
2
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной. Видео (130458)
3
"Эротичная очень". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги рядом с мужчиной (85938)
4
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков (63168)
5
"Вау!", "Очень горячая штучка". Настя Каменских показала фигуру в мини-юбке и ботфортах (43591)
6
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах (42130)
7
"Женщина-зажигалочка". Ребрик в прыжке показала растяжку и засветила промежность (33231)
8
"Ты красотка и грудь у тебя красивая". Звезда "Женского квартала" Оруджова показала пышный бюст (27444)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS