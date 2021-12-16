Стало известно, какой клуб итальянской Серии А претендует на защитника "Динамо" Миколенко

Сообщается, что "волки" готовы заплатить за 22-летнего футболиста €20 млн.
Однако этого предложения может быть недостаточно, так как Миколенко находится в шаге от перехода в клуб английский Премьер-лиги "Эвертон", отмечает портал.
"Ириски" предложили "Динамо" за футболиста на €3 млн больше, утверждает румынский портал Playsport.
Согласно информации Telegram-канала "Динамо Киев Inside", Миколенко близок к переходу в клуб английской Премьер-лиги (АПЛ) "Эвертон".
По данным портала Transfermarkt, 22-летний Миколенко сыграл за сборную Украины 21 матч, он дебютировал за национальную команду при тренере Андрее Шевченко.
"Эвертон" после 16 туров в АПЛ занимает в турнирной таблице 14-е место из 20 команд. В активе "ирисок" 18 очков – пять побед, три ничьих и восемь поражений. Тренирует "Эвертон" испанский наставник Рафаэль Бенитес.