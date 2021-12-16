Стало известно, какой клуб итальянской Серии А претендует на защитника "Динамо" Миколенко

Сообщается, что "волки" готовы заплатить за 22-летнего футболиста €20 млн.

Однако этого предложения может быть недостаточно, так как Миколенко находится в шаге от перехода в клуб английский Премьер-лиги "Эвертон", отмечает портал.

"Ириски" предложили "Динамо" за футболиста на €3 млн больше, утверждает румынский портал Playsport.

Согласно информации Telegram-канала "Динамо Киев Inside", Миколенко близок к переходу в клуб английской Премьер-лиги (АПЛ) "Эвертон".