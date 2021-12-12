"Динамо" не сумело обыграть "Зарю" и ушло на зимний перерыв в УПЛ вторым после "Шахтера"

Перерыв в УПЛ продлится больше двух месяцев Фото: pixabay.com

Киевское "Динамо", которое длительное время лидировало в чемпионате, сыграло с луганской "Зарей" в Киеве на НСК "Олимпийский" вничью 1:1. Киевляне забили первыми (на 44-й минуте отличился Виталий Буяльский), но вскоре игрок луганской команды Аллахьяр Сайядманеш сравнял счет (на 49-й минуте).

У "Динамо" стало 45 очков, а у донецкого "Шахтера", который 11 декабря обыграл на выезде "Александрию со счетом 2:1, – 47 очков.

Третье место в турнирной таблице занимает "Днепр-1". В последнем туре команда из Днепра разгромила "Мариуполь" на его поле – 3:0.

Другие поединки 18-го тура завершились так:

"Ингулец" – "Десна" 2:1;

"Верес" – "Рух" 1:1;

"Львов" – "Ворскла" 1:1;

"Черноморец" – "Металлист 1925" 2:1;

"Колос" – "Минай" 2:1.

Теперь в УПЛ наступил новогодний перерыв. Матчи чемпионата возобновятся в конце февраля 2022 года.