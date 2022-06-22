"Динамо" сыграет матч Лиги чемпионов против "Фенербахче" в Польше

Поединок, который будет номинально домашним для динамовцев, состоится в среду, 20 июля, на Stadion Miejski im. Wladyslawa Krola. Начало игры в 20.00 по местному времени (21.00 по киевскому).
Ответный матч пройдет 26-го или 27 июля в Стамбуле на клубном стадионе "Фенербахче" – "Шюкрю Сараджоглу".
Пресс-служба "Динамо" также сообщила, что 22 июня команда отправилась на первый предсезонный сбор, который запланирован в Швейцарии. Ближайшие два дня игроки "Динамо" проведут в Бухаресте, а оттуда отправятся непосредственно к месту назначения.
В течение подготовительного периода у динамовцев запланировано проведение ряда товарищеских благотворительных поединков, первые два соперника - швейцарские клубы. В частности, 26 июня подопечные Мирчи Луческу проведут контрольный матч с "Ивердон Спорт", а 29 июня – с "Лозанной". Матчи пройдут под лозунгом "Play for Peace. Stop the War".
В связи с полномасштабным вторжением России в Украину соревнования украинской футбольной Премьер-лиги (УПЛ) были завершены досрочно. Турнирная таблица лиги сезона 2021/2022 была единогласным решением клубов УПЛ, которое подтвердила Украинская ассоциация футбола, зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года, награждение призеров не проводилось.
Первое место осталось за "Шахтером", динамовцы финишировали вторыми, на третьем месте – СК "Днепр-1". Днепряне стартуют в Лиге Европы, горняки и "Динамо" – в Лиге чемпионов, причем "Шахтер" начинает сразу с группового этапа.
Луганская "Заря" и "Ворскла" (Полтава), занявшие в чемпионате УПЛ четвертое и пятое места соответственно, сыграют в Лиге конференций.