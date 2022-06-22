"Динамо" сыграет матч Лиги чемпионов против "Фенербахче" в Польше

Поединок, который будет номинально домашним для динамовцев, состоится в среду, 20 июля, на Stadion Miejski im. Wladyslawa Krola. Начало игры в 20.00 по местному времени (21.00 по киевскому).

Ответный матч пройдет 26-го или 27 июля в Стамбуле на клубном стадионе "Фенербахче" – "Шюкрю Сараджоглу".

Пресс-служба "Динамо" также сообщила, что 22 июня команда отправилась на первый предсезонный сбор, который запланирован в Швейцарии. Ближайшие два дня игроки "Динамо" проведут в Бухаресте, а оттуда отправятся непосредственно к месту назначения.

В течение подготовительного периода у динамовцев запланировано проведение ряда товарищеских благотворительных поединков, первые два соперника - швейцарские клубы. В частности, 26 июня подопечные Мирчи Луческу проведут контрольный матч с "Ивердон Спорт", а 29 июня – с "Лозанной". Матчи пройдут под лозунгом "Play for Peace. Stop the War".