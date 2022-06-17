Футболисты "Динамо" вернулись в Киев для подготовки к новому сезону

Перед стартом тренировочного процесса в первые несколько дней динамовцы проходят плановое медобследование в клинике.

В первый день на медосмотр прибыли 11 украинских футболистов: Александр Андриевский, Денис Антюх, Артем Беседин, Кристиан Беловар, Виктор Близниченко, Денис Бойко, Владимир Бражко, Никита Бурда, Виталий Буяльский, Викентий Волошин, Назар Волошин. Остальные игроки пройдут медосмотр завтра, 18 июня.

Фото: fcdynamo.com

Сегодня вечером динамовцы, которые проходили медобследование, будут тренироваться на базе в Конча-Заспе. Другая группа также провела и утреннее занятие. Также две тренировки намечено и на завтра.

По предварительной информации, в течение ближайшей недели команда будет тренироваться в Киеве, 22 июня отправится в Румынию, а оттуда 24 июня – на сбор в Швейцарию.