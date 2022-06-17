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Футболисты "Динамо" вернулись в Киев для подготовки к новому сезону

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Футболисты начали проходить медосмотры перед возобновлением тренировок
Футболисты начали проходить медосмотры перед возобновлением тренировок
Фото: fcdynamo.com

Футболисты киевского "Динамо" вернулись в столицу, где команда приступит к тренировкам и подготовке к новому сезону. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Перед стартом тренировочного процесса в первые несколько дней динамовцы проходят плановое медобследование в клинике.

В первый день на медосмотр прибыли 11 украинских футболистов: Александр Андриевский, Денис Антюх, Артем Беседин, Кристиан Беловар, Виктор Близниченко, Денис Бойко, Владимир Бражко, Никита Бурда, Виталий Буяльский, Викентий Волошин, Назар Волошин. Остальные игроки пройдут медосмотр завтра, 18 июня.

Фото: fcdynamo.com
Фото: fcdynamo.com

Сегодня вечером динамовцы, которые проходили медобследование, будут тренироваться на базе в Конча-Заспе. Другая группа также провела и утреннее занятие. Также две тренировки намечено и на завтра.

По предварительной информации, в течение ближайшей недели команда будет тренироваться в Киеве, 22 июня отправится в Румынию, а оттуда 24 июня – на сбор в Швейцарию.

Фото: fcdynamo.com
Фото: fcdynamo.com

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: футбол, Украина, спорт, Динамо Киев, тренировка, медосмотр
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