Футболисты "Динамо" вернулись в Киев для подготовки к новому сезону

Перед стартом тренировочного процесса в первые несколько дней динамовцы проходят плановое медобследование в клинике.
В первый день на медосмотр прибыли 11 украинских футболистов: Александр Андриевский, Денис Антюх, Артем Беседин, Кристиан Беловар, Виктор Близниченко, Денис Бойко, Владимир Бражко, Никита Бурда, Виталий Буяльский, Викентий Волошин, Назар Волошин. Остальные игроки пройдут медосмотр завтра, 18 июня.
Сегодня вечером динамовцы, которые проходили медобследование, будут тренироваться на базе в Конча-Заспе. Другая группа также провела и утреннее занятие. Также две тренировки намечено и на завтра.
По предварительной информации, в течение ближайшей недели команда будет тренироваться в Киеве, 22 июня отправится в Румынию, а оттуда 24 июня – на сбор в Швейцарию.