"100 дней доблести и смелости". ФК "Динамо" (Киев) опубликовал видео о войне

"100 дней назад коварный враг напал на нашу землю. Принес смерти, горе, разрушения и страдания. Но не достиг ни одной из своих целей. 100 дней украинцы дают героический отпор на поле боя и на временно оккупированных территориях. Демонстрируют высшую доблесть, силу и единство. Мы выстояли, и хотя предстоит тяжелый и кровавый путь, Украина обязательно победит!" – говорится в описании к видео.

Контекст: Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией". С середины апреля оккупанты сосредоточили свои силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".