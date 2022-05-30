Игорь Суркис со сцены в Берлине поблагодарил Германию за помощь Украине

Президент ФК Игорь Суркис поднялся на сцену, чтобы поблагодарить Германию за помощь Украине.

"Добрый вечер, Украина! Спасибо, Германия! Вместе с Украиной! "Динамо Киев" с вами! Слава Украине! Вместе – к победе!" – сказал Суркис на украинском и немецком языках.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Благотворительный концерт прошел в рамках телемарафона Save Ukraine в поддержку Украины, столкнувшейся с российской агрессией. В числе участников – "Океан Ельзи", Тина Кароль, The Hardkiss, Monatik, Kadebostany, Beissoul & Einius, "Антитела", Onuka, alyona alyona, Макс Барских, Melovin, Kalush Orchestra.

Цель телемарафона – собрать средства для закупки медицинского оборудования для учреждений здравоохранения, которые оказывают помощь раненым и пострадавшим в результате войны, начатой Россией против Украины, гражданским и военным. Марафон одновременно проходил в столицах Германии и Украины.

"До, во время и после эфира будут собираться средства на закупку медицинского оборудования для учреждений здравоохранения, которые оказывают помощь раненым и пострадавшим, а именно хирургических рентген-аппаратов "С-арки", – сообщили организаторы.