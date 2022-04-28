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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Игорь Суркис: Напасть на Украину Путина мотивировала шизофрения. Другого объяснения у меня нет

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Суркис: Мы боремся за свою свободу, у нас смелый президент, и я уверен, что мы победим
Суркис: Мы боремся за свою свободу, у нас смелый президент, и я уверен, что мы победим
Фото: fcdynamo.com

Президент РФ Владимир Путин решился на широкомасштабное вторжение в Украину из-за шизофрении. Такое мнение в интервью хорватскому изданию Večernji List выразил президент киевского "Динамо" Игорь Суркис, сообщает сайт столичного клуба.

"Я не знаю, [что мотивировало Путина]. Руководство Украины пытается вести переговоры, а они убивают невинных людей. Шизофрения, другого объяснения у меня нет. Мы боремся за свою свободу, у нас смелый президент, и я уверен, что мы победим", – подчеркнул Суркис.

Он отметил, что европейские СМИ вполне реалистично освещают события в Украине.

"Но я бы сказал, что реальность еще хуже и тяжелее. Мой дом находится в 10 км от Бучи, там происходили ужасные вещи. Они пришли и убили мирных жителей, они напали на мою Родину. Раньше у нас не было достаточного количества артиллерии, чтобы мы могли эффективно защищаться и противостоять им. Хотели взять Донбасс, теперь хотят всю Украину", – резюмировал Суркис.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Игорь Суркис, война России против Украины, шизофрения
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