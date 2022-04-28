Пугачев: В РФ армии не существует, она не для войны, а для парада

Пугачев: Российской армии не существует. Последние 20 лет она не собиралась воевать ни с кем Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Пугачев, отвечая на вопрос о коррупции и проблемах российской армии, сказал, что ее "уничтожили".

"Ее не существует. Это главная проблема российской армии. Российской армии не существует, потому что коррупция. В армии, кстати, действительно коррупция. Я знаю, как там все устроено: люди, генералы. Первый и главный посыл: российская армия никогда не собиралась воевать ни с кем. Последние 20 лет российская армия не собиралась воевать ни с кем, поэтому генералы чем занимались? Они покупали у производителей – своих друзей тушенку, масло, квасло и так далее. Обмундирование и прочее. Там и начальник тыла в тюрьме посидел, и директор военторга. Там сроки по 14 лет были. Это же не боролись с коррупцией, а боролись за место", – заявил он.

Как сказал Пугачев, бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков рассказывал ему, что перед нападением на Грузию в 2008 году проводилась отбраковка техники.

"70% выкинули, это просто был металлолом. Но не выкинули на помойку, а просто "крестик" поставили и оставили в гараже. Это просто вообще – где двигателей нет, гусениц, колес и тому подобное. Ракеты не стреляют, автоматы без внутренностей, радиостанции без цветных металлов... Просто отбраковали. 30% оставили", – отметил Пугачев.

Эти 30% техники прошли несколько комиссий, но в итоге "35% не завелось даже, когда в Грузию пошли, а 50% из того, что завелось, – заглохло по дороге".

"Это был 2008 год. Думаете, после путинских мультиков про гиперзвуковые ракеты что-то изменилось? Чем ниже уровень, тем меньше меняется. Это армия не для войны, это армия для парада", – добавил он.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube